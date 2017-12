Pfalzgrafenweiler Der Wettlauf beginnt schon im Vorfeld

Damit möglichst viele Schüler der Grund- und Werkrealschule von der Parkour-AG profitieren können, werden in wenigen Monaten auch die Schüler der Klassen 4 und 6 in den Genuss der Sportart Parkour kommen, kündigt die Schule an. Der Förderverein des Schulzentrums hat die gesamten Kosten für das Projekt übernommen.