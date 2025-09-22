Pfalzgrafenweiler: Das war beim Weiler-Wald-Fest geboten

Gelungener Auftakt des diesjährigen Weiler-Wald-Fests war der Auftritt der Band Rosewood. Doch auch sonst hatte die Veranstaltung jede Menge zu bieten.

Den Auftakt beim diesjährigen Weiler-Wald-Fest in Pfalzgrafenweiler machte am Samstagabend die Band Rosewood. Der neue Bühnenstandort auf den Parkplätzen vor dem Eiscafé Mamma Mia sowie das dadurch veränderte Bestuhlungs- und Bewirtungskonzept des Handels- und Gewerbevereins am Marktplatz boten optimale Voraussetzungen für einen gelungenen Konzertabend. Dieser war – bei erfreulich milden Temperaturen – ein voller Erfolg. Ausgelassen feierten die zahlreichen Besucher am – so steht zu befürchten – letzten Sommerabend in diesem Jahr. Die Zuhörer tanzten, sangen mit und genossen das Angebot an den Bewirtungsständen.

Der verkaufsoffene Sonntag mit Bühnenprogramm wartete am Tag darauf mit zahlreichen Darbietungen auf. Der Kindergarten Villa Regenbogen aus Durrweiler und die Kita am Pfarrweg eröffneten das Programm mit Singspielen. Es folgten ein Cheerleader-Tanz der Grund- und Werkrealschule sowie ein Auftritt der Bläserklasse der vierten Klasse. Anschließend zeigten der Posaunenchor und die Bläserklasse des Musikvereins ihr Können. Die Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt trat mit einer Melodika-Gruppe, der musikalischen Früherziehung, dem Violin-Ensemble und Musikschülerinnen am Klavier auf. Die Bühnenauftritte wurden mit viel Beifall bedacht.

Foto: Sabine Stadler

Wie in den Vorjahren waren wieder zahlreiche Firmen und Organisationen am vielfältigen Programm beteiligt. Die Auswahl an internationalen kulinarischen Angeboten war ebenso vielfältig wie das Getränkeangebot am Marktplatz und im Gewerbegebiet.

Bummeln, Stöbern und Shoppen

Die Gartenfreunde luden erneut zu einer Pflanzentauschbörse ein. Und in den Geschäften im Ort war Bummeln, Stöbern und Shoppen angesagt. Der Krankenpflegeverein, das Hospiz und die Sozialstation Pfalzgrafenweiler boten beim Tag der offenen Tür Einblicke in ihre Arbeit. Spaß versprach das von der Volksbank Nordschwarzwald in Kooperation mit „JollyJumpEvents“ angebotene Springen und Hüpfen auf dem Bungee-Trampolin. Bedingt durch den gegen 16 Uhr einsetzenden Regen endete dieses Angebot jedoch frühzeitig.

Foto: Sabine Stadler

Um die einzelnen Veranstaltungsorte des Weiler-Wald-Fests erreichen zu können, war ein Shuttlebus im Einsatz. Ein- und Ausstieg waren am Marktplatz, bei Schwarz Modewelt im Gewerbegebiet Schornzhardt sowie bei Sadzik Fensterbau in der Boschstraße möglich.