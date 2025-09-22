Pfalzgrafenweiler: Das war beim Weiler-Wald-Fest geboten

Gelungener Auftakt des diesjährigen Weiler-Wald-Fests war der Auftritt der Band Rosewood. Doch auch sonst hatte die Veranstaltung jede Menge zu bieten.
Den Auftakt beim diesjährigen Weiler-Wald-Fest in Pfalzgrafenweiler machte am Samstagabend die Band Rosewood. Der neue Bühnenstandort auf den Parkplätzen vor dem Eiscafé Mamma Mia sowie das dadurch veränderte Bestuhlungs- und Bewirtungskonzept des Handels- und Gewerbevereins am Marktplatz boten optimale Voraussetzungen für einen gelungenen Konzertabend. Dieser war – bei erfreulich milden Temperaturen – ein voller Erfolg. Ausgelassen feierten die zahlreichen Besucher am – so steht zu befürchten – letzten Sommerabend in diesem Jahr. Die Zuhörer tanzten, sangen mit und genossen das Angebot an den Bewirtungsständen.