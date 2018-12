Pfalzgrafenweiler Dank für den Einsatz

31 lange Jahre war Ana Böttiger an der Landesschule, nun geht sie in den Ruhestand. Renate Scherr hat ihre letzten 28 Berufsjahre an der Schule in Pfalzgrafenweiler verbracht, Hilde Bohnet 22 Jahre. Ehrungen bekamen Mitarbeiter, die noch bleiben: Seit 30 Jahren ist die stellvertretende Geschäftsführerin Ilona Stäbler im Haus. Bei Gabriele Haist sind es 25 Jahre. Carmen Olveira und Bianca Lange wurden ebenfalls für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Alfred Schulz blickte auf die Entwicklung, die die Landesschule gemacht hat: Zusätzlich zum Hauptstandort Pfalzgrafenweiler entstanden binnen rund fünf Jahren weitere Standorte in Bad Säckingen, Ellwangen, Freiburg, Karlsruhe, Radolfzell, Ravensburg, Sinsheim, Stuttgart, Ulm und Villingen-Schwenningen. Die Landesschule Baden-Württemberg ist nun die bundesweit größte DRK-Bildungseinrichtung. "Möglich ist eine solche Entwicklung nur dank des unermüdlichen Einsatzes dieses starken und erfahrenen Teams", dankte Schulz.