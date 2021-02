Pfalzgrafenweiler "Damit die Leute laufen können"

Demnächst mit Sackkarre

Weil er derzeit zu Hause lernen muss und seine Freunde nicht treffen kann, ist es dem bewegungsfreudigen Jungen oft langweilig. Deshalb geht er, so oft es ihm die Schulaufgaben erlauben, raus an die frische Luft, um sich auszutoben. Der erste Schneefall nach Weihnachten kam ihm im Lockdown gerade recht. Julian holte seinen Schneepflug aus der Garage, machte ihn einsatzbereit, und legte los. Mit Muskelkraft steuerte er seinen Schneepflug über die Gehwege in seiner Wohnstraße und schob den Schnee zur Seite – sehr zur Freude seiner Nachbarn. Manchmal zog er gleich zweimal am Tag seine Bahnen und befreite ab und an sogar ganze Garageneinfahrten von Schnee und Eis.

Warum er das macht? "Damit ich Beschäftigung hab’ und die Leute laufen können", sagt Julian. Doch lange wird er mit seinem Mini-Schneepflug nicht mehr bahnen können. Denn schon jetzt ist der für den Neunjährigen eigentlich schon zu klein. Bis Julian ein motorisiertes Gerät fahren darf, wird es noch eine Weile dauern. Die Zeit bis dahin möchte er mit einer mit einem Pflug versehenen Sackkarre überbrücken. Den Pflug hat er schon. Fehlt nur noch die Sackkarre. Und auf die spart Julian fleißig, um seinen Nachbarn auch im kommenden Winter beim Schneeräumen zu helfen.

Nachbarschaftshilfe hat in der Corona-Krise Hochkonjunktur. Wenn auch Sie, liebe Leser, freundliche Nachbarn haben, die Sie im Alltag unterstützen und denen Sie auf diesem Weg einmal danken wollen, dann schreiben Sie uns Ihre Geschichte und schicken sie – das Einverständnis Ihrer Nachbarn vorausgesetzt – gerne mit Bild per E-Mail an redaktionfreudenstadt@ schwarzwaelder-bote.de