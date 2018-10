Pfalzgrafenweiler Damit die Erinnerung wach bleibt

Pfalzgrafenweiler-Bösingen. Den Anstoß, seine Erinnerungen aufzuschreiben, gaben dem gebürtigen Ostpreußen Günther Bossmann seine Schulkameraden, aber auch das familiäre Umfeld bei Geburtstags- oder Familienfeiern. 1995 begann hat der rüstige Pensionär zu schreiben – zunächst handschriftlich. Vor rund zwei Jahren bekam er einen Laptop. Nachdem er von seinen Kindern und Enkeln gelernt hatte, damit umzugehen, tippte er seine Geschichte in dieses Gerät und hatte dabei viel Freude.

"Man kann alles, was man nicht haben will, auch wieder löschen – nicht so wie früher, als man manuelle Schreibmaschinen hatte und mit Tipp-Ex und Radierstift korrigieren musste", ist Günther Bossmann begeistert von seinem Klappcomputer, der ihm den Weg zum eigenen Buch leichter machte.

Auf 138 Seiten, erschienen im Utz-Verlag und seit Juli im Buchhandel erhältlich, beleuchtet das gebundene Buch sein Leben, das in Ostpreußen, dem Land zwischen Weichsel, Memel, Ostsee und Johannisburger Heide, am 18. Dezember 1927 begann. Aufgewachsen ist Günther Bossmann in Rastenburg.