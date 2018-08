Pfalzgrafenweiler CDU-Staatssekretärin auf Tour durch den Kreis

Pfalzgrafenweiler-Bösingen/Baiersbronn. Auf Einladung des CDU-Kreisverbandes Freudenstadt besuchte die Staatssekretärin im Ministerium für den ländlichen Raum in Baden-Württemberg, Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU), den Mandelberghof der Familie Rothfuss in Bösingen, die Schreinerei Robert Züfle in Tonbach und die Schwarzwaldbrennerei Markus Kalmbach in Baiersbronn. Dies gab der CDU-Kreisverband in einer Pressemitteilung bekannt.