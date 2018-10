Pfalzgrafenweiler Bilderreise nach Asien

Heißwolf beschäftigte sich neben seinem technischen Beruf stets mit Kunst. Mit 13 Jahren fertigte er sein erstes Gemälde an. Von seinem ersten Lehrlingsgehalt kaufte er sich eine Spiegelreflexkamera und machte die Fotografie zu seinem Hobby.

Nach seinem Studium unternahm er insgesamt 17 Reisen in den Fernen Osten und erkundete 18 Staaten. Menschen in ihren Lebenssituationen waren ihm dabei am Wichtigsten. Dabei ging es ihm darum, diese Menschen mit Respekt und Einfühlungsvermögen fotografisch festzuhalten.

Volker Kuentz begleitet die Ausstellungseröffnung musikalisch am Klavier. Alle Interessierten sind willkommen.