Pfalzgrafenweiler Besinnliche Feier auf dem Schlosswaldhof

Im Vorfeld hatte es bereits Punsch, Glühwein, Waffeln, ein reichhaltiges Kuchenbüfett und Würste gegeben, um die Wartezeit zu überbrücken und auch die Kälte besser in den Griff zu bekommen.

"Sonderbar" hieß das Kindermusical, das die Geschehnisse vor 2000 Jahren in den Blick nahm. Etwa 40 Kinder der Kinder- und Jungscharen, historisch gewandet, brachten die Singtexte mit hoher Musikalität in den liebevoll zum anschaulichen Ablauf der Weihnachtsbotschaft aufgebauten Stationen zum Klingen. Selbst der Bote des Kaisers mit seinem Tross mischte sich hoch zu Ross ins Geschehen, um das Gebot des Kaisers Augustus kundzutun. Beeindruckend war, dass alle Mitwirkenden ihre Texte auswendig vortrugen.

"Hoffnung hat einen Namen, und er hält, was er verspricht." Mit diesen Worten spannte Horst von Hippel den Bogen vom Musical zur eigentlichen Weihnachtsbotschaft. Acht Nikoläuse, die in einer roten Ente in die Reithalle einfuhren, hatten alle Hände voll zu tun, die Kinder und Jugendlichen sowie die Reitschüler zu beschenken.