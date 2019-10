Pfalzgrafenweiler Beim Einkaufen an andere denken

"Einkäufe können telefonisch hinterlegt werden"

Günther demonstrierte den Ratsmitgliedern anhand eines provisorischen Terminals im Sitzungssaal den Ablauf des Einkaufens für Mitmenschen. "Einkäufe können telefonisch hinterlegt werden", erklärte Günther, "aber auch per App oder an einem Terminal in einer Bankfiliale im Zentrum." Autorisierte Bekannte, Verwandte oder Vertraute können die hinterlegte Einkaufsliste im Supermarkt auswählen und ausdrucken lassen. Sie kaufen dann nicht nur für sich selbst, sondern auch für einen Mitmenschen ein.

Mit einer bis dato noch ungewissen Förderung durch Leader soll das Pilotprojekt in Pfalzgrafenweiler an den Start gehen. Schon jetzt träumt Günther davon, diesen Service nach erfolgreicher Pilotphase deutschlandweit zu etablieren.

Sobald die Konzeption und die Software fertiggestellt sind, sollen drei "Zweikaufen"-Terminals von einem Schreiner gebaut werden. Zwei sollen in Supermärkten und eines in einer Bankfiliale aufgestellt werden. Bei Gesamtkosten von 17 820 Euro würde der auf die Gemeinde entfallende Betrag, abhängig von der Förderung, zwischen 1497 und 3594 Euro liegen.

Die Gemeindeverwaltung bewertet das Projekt als eine am privaten Gemeinwohl orientierte Maßnahme und schlug dem Gemeinderat die Zustimmung vor. Bürgermeister Dieter Bischoff findet das Projekt mit seiner "Vorreiterstellung für Pfalzgrafenweiler" toll und hofft, dass es sich landesweit durchsetzt. Auch Ratsmitglied Peter Dieterle zeigte sich begeistert und signalisierte dem jungen Webdesigner, dass er in ihm einen Schreiner gefunden habe, der die Herstellung der aus Holz angefertigten Terminals sponsern werde.