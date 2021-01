Pfalzgrafenweiler Begegnungsverkehr gibt’s nur in der Loipe

Die Fahrzeuge standen in einer langen Schlange in einer leichten Rechtskurve am Straßenrand und erschwerten damit auch noch die Sicht.

Begegnungsverkehr gab es dagegen auf der zweispurigen Loipe, da sie aus unterschiedlichen Richtungen angefahren wurde und die Wintersportler deshalb immer wieder an entgegenkommenden Langläufern vorbeifahren mussten.

Immer beliebter wird auch der Bösinger Schlittenhang an der Landesstraße 353 Richtung Egenhausen. Dort war am Freitagnachmittag zwar auch allerhand los, aber längst nicht so viel wie bei Durrweiler.