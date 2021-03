1 Das Schulzentrum in Pfalzgrafenweiler. Foto: Stadler

Stück für Stück geht es weiter: Architekt Roland Mäder berichtete in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Pfalzgrafenweiler über abgeschlossenen Sanierungsarbeiten im Schulzentrum und stellte die nächsten Schritte vor.

Pfalzgrafenweiler - Mit einem Gesamtvolumen von 4,3 Millionen Euro wird das Schulzentrum in Pfalzgrafenweiler seit 2019 umfangreich saniert. Aus dem Schulbausanierungsprogramm fließt ein Zuschuss von 1,8 Millionen. Bis Ende 2022 muss die Sanierung abgeschlossen sein.

Im vergangenen Jahr wurden im Erdgeschoss des Langbaus fünf Räume akustisch saniert. In diesem Zug wurden Kabel für die Digitalisierung verlegt, Beleuchtung und Elektrik erneuert und die Brandmeldeanlage installiert. Architekt Mäder berichtete, dass die Schallisolierungen, die aus einem Klassenzimmer entfernt wurden, nun im Flur verwendet werden und dort für eine verbesserte Akustik und Geräuschminderung vor den Klassenräumen sorgen. Außerdem wurden im Erdgeschoss die Sanitärinstallationen saniert.

Mäder zeigte viele Fotos von bereits abgeschlossenen Arbeiten im Langbau. Dort wurden im Erd- und Obergeschoss die Heizkörper ausgetauscht und ein Wärmedämmverbundsystem am Ostgiebel angebracht. In den Pfingstferien wurde ein Leitungsgraben für Nahwärme vom Biologie-Fachraum bis zum Kriechkeller beim Zugang der Turnhalle verlegt.

"Whiteboards" ersetzen die alten Tafeln

Im Hauptgebäude, so der Architekt, wurden die Jungen-WCs im Erd- und Obergeschoss saniert. Dabei wurden Boden- und Wandbeläge erneut. PVC statt Fliesen verhindert das bisherige Problem von Verschmutzungen in den Fugen. Erneuert wurden auch die Trennwände und Sanitärobjekte in den Toiletten. Im Obergeschoss wurden die Decken akustisch saniert. Zeitgleich wurden die Elektroanlagen erneuert, einschließlich Beleuchtung und Installation der Brandmeldeanlage, und die Fenster zu den Innenhöfen saniert.

Die Schule, so Mäder, wirke durch mehr Farbe weniger trist. Bei den Fenstern wurden die Füllungen in Gelb und die Rahmen in Rot gestaltet. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde ein verrutschter Betondeckenträger entdeckt und gestärkt. Nach der Erneuerung der Elektrik einschließlich Verkabelung wurden in der Schule bereits vereinzelt Klassenräume medientechnisch umgestellt. Die bisherigen veralteten Schultafeln sollen sukzessiv durch interaktive Bildschirme, sogenannte Whiteboards, ersetzt werden. Die Beschaffung erfolgt im Rahmen des Digitalpakts. Im Pavillon wurden die Fenster auf der Westseite des Erdgeschosses ausgetauscht.

Kostenschätzung wird wohl unterschritten

Nachdem die Arbeiten im Langbau und Pavillon weitgehend abgeschlossen sind, geht es im Hauptgebäude weiter. Dort wird der Nadelfilz-Bodenbelag im Obergeschoss ausgetauscht. Statt den noch intakten Waschbeton im Erdgeschoss zu tauschen, wird im Obergeschoss auf rund 600 Quadratmetern Vinylbelag verlegt. Die Farbgestaltung soll sich am Blau der Klassenräume orientieren. Die Lerninseln grenzen sich in einem abgesetzten Blauton optisch ab. Damit wird dem Wunsch einer bunteren Schule als Ergebnis des Jugendforums Rechnung getragen.

Aktuell läuft die Ausschreibung für die Erneuerung der Fenster zu den Innenhöfen im Erdgeschoss. Dort wird, wie im Obergeschoss, die Decke akustisch saniert, die Elektroanlage erneuert und die Brandmeldeanlage installiert. Saniert werden dieses Jahr die Mädchen-WCs und die Außen-WCs am Schulhof. Dies soll in den Pfingstferien geschehen. Dann sollen auch die Fenster im Erdgeschoss vom Eingang über das Hausmeisterbüro bis zur Turnhalle erneuert werden.

Die Betonsanierung am Hauptgebäude wurde auf 2022 verschoben. Im Haushalts sind für die diesjährigen Arbeiten rund 1,4 Millionen Euro bereitgestellt. Der Architekt geht davon aus, dass die Kostenschätzung unterschritten wird. Aus Sicht von Bürgermeister Dieter Bischoff sind die auf drei bis vier Jahre ausgelegten umfangreichen Sanierungsarbeiten der richtige Schritt für ein zukunftsfähiges Schulzentrum.