Pfalzgrafenweiler (bine). Die Kanalisationsarbeiten im Stichweg Gottlieb-Henssler-Straße erfolgen später. Für die Tiefbauarbeiten hatte die Gemeinde Pfalzgrafenweiler neun Firmen gebeten, ein Angebot abzugeben. Nur eine Firma legte ein solches Angebot vor. Zwischen der ursprünglichen Kostenschätzung in Höhe von 100 000 Euro und dem bei der Submission festgestellten Angebotspreis in Höhe von 144 000 Euro liegen 44 Prozent Unterschied. Die Angebotsprüfung durch das Ingenieurbüro Gall & Gärtner hat ergeben, dass dies kein annehmbares und wirtschaftliches Angebot ist. Der Gemeindetag Baden-Württemberg empfiehlt in Fällen von Kostenüberschreitungen, die mehr als zehn Prozent ausmachen, die Ausschreibung aufzuheben. Der Gemeinderat beschloss dies in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Eine neue Ausschreibung, bei der günstigere Preise erwartet werden, soll zum Jahreswechsel erfolgen und die Baumaßnahme im kommenden Jahr über die Bühne gehen.