Pfalzgrafenweiler. Der Phönix Pfalzgrafenweiler veranstaltet vom 2. bis 5. Januar in der Sporthalle sein Ortspokalturnier. Es ist in drei Spielklassen eingeteilt: In der offenen Klasse (Jahrgang 2003 und älter) wird der offizielle Ortspokal ausgespielt. Etwas gemächlicher geht es bei den Alten Herren (Jahrgang 1989 und älter) zu. Die Jugendteams (Jahrgänge 2003 bis 2007) runden das Turnier ab. Pro Team können zehn Spieler gemeldet werden. Anmeldungen nehmen Roland Günther (Telefon 07445/32 40, E-Mail heroguenther@gmx.de) und Dietmar Schulz (Telefon 07445/2354, E-Mail dietmar. schulz@wuerttembergische. de) entgegen. Anmeldeschluss ist am Freitag, 21. Dezember. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es auf www.phoenix-news.de.