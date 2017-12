Pfalzgrafenweiler Alle zehn Absolventen bleiben weiter im Unternehmen

Karl Kappler hob in seiner Begrüßung und Ansprache aktuelle Trends im Verpackungsmaschinenbau hervor. Dabei dankte er den ehemaligen Auszubildenden für ihre Arbeit und freute sich, die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam anzugehen. Die Auszubildenden und Studenten mit besonders guter Leistung wurden mit einem Preis ausgezeichnet. Im Anschluss überreichten die Ausbilder an all ihre Schützlinge die Ausbildungszeugnisse. Der Abend klang bei einem gemeinsamen Abendessen in gemütlicher Atmosphäre aus. Alle Absolventen wurden übernommen, teilt das Unternehmen in Pfalzgrafenweiler mit.

Bachelor of Engineering Maschinenbau: Raphael Braun

Elektroniker für Automatisierungstechnik: Sascha-Robin Heyn