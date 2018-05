Pfalzgrafenweiler Akkordeon-Spielring würdigt große Treue

Auf besonderes Interesse stieß der Bericht des Dirigenten Waldemar Scheliga. Auf seine Initiative hin fand bereits Anfang 2017 eine Zusammenarbeit des Akkordeon-Spielrings Pfalzgrafenweiler mit dem Akkordeon-Orchester Mitteltal-Obertal statt. Wie in vielen anderen Vereinen gibt es auch in diesen Orchestern Nachwuchssorgen. Daneben fallen immer wieder erfahrene Musiker – meist aus beruflichen Gründen – als aktive Spieler aus. Durch die Zusammenarbeit der beiden Orchester wurde eine neue Basis für eine erfolgreiche Probenarbeit geschaffen, so der Verein. Das spiegele sich auch bei Konzerten in Freudenstadt, Pfalzgrafenweiler, Mitteltal und Obertal wider. Ein besonderes Konzert steht am Sonntag, 14. Oktober, in der Stadtkirche Freudenstadt auf dem Programm.