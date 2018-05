Pfalzgrafenweiler Abstraktes mit bunten Acrylfarben

Pfalzgrafenweiler. Bereits zum dritten Mal, jeweils im Abstand von sechs Jahren, zuletzt 2012, stellt die Gemeinde Pfalzgrafenweiler in ihren Räumen die ausdrucksstarken und in meist kräftigen Farben gehaltenen Werke der aus Nagold-Hochdorf stammenden Künstlerin Ruth Vetter aus.

Neben ihrer Arbeit in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung einer Softwarefirma hat Ruth Vetter vor 20 Jahren begonnen, ihre Leidenschaft zum Hobby zu machen und widmet sich seitdem in ihrer Freizeit dem Malen mit Acryl- und Aquarellfarben. Sie hat sich zu Hause ein kleines Atelier eingerichtet, in dem sie gerne mit Hintergrundmusik malt. Ihre Ideen für die Bilder, von denen sie anfangs nie sagen kann, was sich daraus entwickelt, entstehen während der Malphasen, die oft auch zeitlich auseinanderliegen. Meist arbeitet die zurückhaltende Kunstschaffende an mehreren Bildern gleichzeitig, während eines sich in der Trocknungsphase befindet, entsteht bereits an anderer Stelle ein neues.

Auch Konkretes erkennbar