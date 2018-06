Pfalzgrafenweiler 280 Teilnehmer begeben sich auf die Strecke

Anschließend ging es weiter in Richtung Bösingen, wo die rund 280 Teilnehmer Station B fanden – und die diesjährige Schätzfrage beantworten mussten. Es galt, die gestreckte Länge einer Spiralfeder zu schätzen.

Gleich zwei Stationen auf dem Bauernhof

Anschließend setzten die Teilnehmer ihren Weg Richtung Spielberg fort. Von dort aus ging es in einem kleinen Bogen wieder zurück nach Durrweiler zum Oswald-Baum-Sportgelände. Unterwegs waren an beiden Teilen der Laufmeile Fragen platziert. Sie betrafen unter anderem die paralympischen und olympischen Spiele in Südkorea, den Fußballsport und die heimische Tierwelt. Die Höhepunkte auf der Strecke waren Station C und D beim Bauernhof Braun in Pfalzgrafenweiler. Dort wurden Fragen zu einem jungen Kälbchen und zur Biogasanlage gestellt, außerdem befand sich dort das erste Geschicklichkeitsspiel. Diesmal mussten münzenartige Metallscheiben in ein mit Wasser gefülltes Planschbecken geschnipst werden. Punkte gab es, wenn die Scheiben auf verschieden großen Zielplatten landeten.