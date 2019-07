Pfalzgrafenweiler 19-Jähriger mit Elektroschocker angegriffen

Der 19-Jährige hielt sich gegen 0.20 Uhr in einer Gruppe beim Einkaufszentrum in der Dieselstraße auf. Plötzlich tauchten zwei unbekannte Männer auf und gingen sofort mit ihrem Taser auf den jungen Mann los. Dabei wurde der junge Mann an beiden Armen verletzt. Danach verschwanden die beiden Täter wieder. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Ursache für die Aktion konnte bisher nicht geklärt werden. Bei den Tätern handelte es sich angeblich um einen etwa 40-Jährigen sowie um einen deutlich jüngeren Mann. Weitere Ermittlungen laufen.