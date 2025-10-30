Pfaff- und Schlauder Schramberg: Dornröschenschlaf geht weiter

Zwischen der Stadt und dem Eigentümer der ehemaligen Fabrik von Pfaff und Schlauder laufen zwar Gespräche über deren Zukunft, aber von greifbaren Ergebnissen ist noch nichts bekannt.

Neben dem aufgelassenen Krankenhaus und der Villa Junghans im Park der Zeiten gehört die ehemalige Fabrik von Pfaff und Schlauder in der Berneckstraße zu den markanten Gebäuden in der Talstadt, deren Zukunft seit längerer Zeit nicht geklärt ist. Schleichend breitet sich Vandalismus am Fabrikgebäude aus, die Zahl der Graffiti an den Außenmauern, zerschlagene Glasbausteine oder Fenster und Beschädigungen am Zaun nehmen zu.

Verhinderte Unterkunft Die Singener Wirtschaftskanzlei HSG Schikorr hatte das verschachtelte Gebäude in der Berneckstraße erworben und wollte dort Unterkünfte für 200 Flüchtlinge einrichten. Direkt betroffene Anwohner legten ihre Einsprüche gegen das Vorhaben ein. Der Gemeinderat änderte seinerseits die Satzung für das Sanierungsgebiet Bühle: Eine Flüchtlingsunterkunft war damit dort nicht mehr vereinbar. In der Folge erteilte die Baurechtsbehörde weder die sanierungsrechtliche Genehmigung noch die Baugenehmigung, wogegen HSG Schikorr Widerspruch einlegte.

Der letzte öffentlich bekannte Akt in der Geschichte war, dass das Landratsamt im Herbst 2024 den Mietvertrag kündigte, womit sich das Thema einer Flüchtlingsunterkunft im Gebäude erledigt hatte.

Dann herrschte erst einmal Funkstille bis zum März dieses Jahres. Von informierten Kreisen in Schramberg wurde berichtet, dass es Verhandlungen zwischen HSG Schikorr und der Stadt Schramberg geben soll: HSG Schikorr möchte das Gebäude an die Stadt verkaufen. Die Stadt Schramberg bestätigte Verhandlungen nicht, dementierte sie auch nicht: „Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt dazu nichts sagen“, erklärte damals Pressereferent Hannes Herrmann.

Und Heike Spannagel, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg, teilte im selben Monat mit: „das Verfahren liegt immer noch bei der unteren Baurechtsbehörde der Stadt Schramberg.“

Im Juli diese Jahres deutete Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses im Zusammenhang mit dem zunehmendem Vandalismus am Pfaff-und-Schlauder-Gebäude „Gespräche mit den Eigentümern“ an.

Noch unklare Nutzung

Auf eine Anfrage unserer Redaktion teilte sie zum baurechtlichen und sanierungsrechtlichen Verfahren mit: „Nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Freiburg dürfen wir Ihnen hierzu mitteilen, dass die Widerspruchsführer einen Antrag auf Ruhendstellen der Widerspruchsbearbeitung gestellt haben.“

Eisenlohr bestätigte Gespräche, in denen es um Nutzungsoptionen für das Gebäude gehe, die „Informationshoheit“ läge aber beim Eigentümer. Horst P. Schikorr, geschäftsführender Gesellschafter der Wirtschaftskanzlei HGS, erklärte daraufhin seinerseits Ende Juli per E-Mail auf unsere Anfrage, dass Gespräche mit der Stadt liefen, man wolle aber auf keinen Fall vorgreifen oder die Gespräche gar belasten.

Mitte September fragten wir erneut nach den Vorstellungen der HSG für die Nachnutzung und sprachen auch das Problem des Vandalismus am Gebäude an. Schikorr antwortete darauf nur, man werde in der nächsten Zeit vor Ort sein und sich die Situation anschauen, vorher könne man keine Aussagen treffen.

So bleibt die alte Fabrik bis auf weiteres in ihrem Dornröschenschlaf. Die malerische Rückfront am Seilerwegle mutet jetzt im Herbst wie das Schloss im Märchen dazu an.