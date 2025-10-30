Pfaff- und Schlauder Schramberg: Dornröschenschlaf geht weiter

Zwischen der Stadt und dem Eigentümer der ehemaligen Fabrik von Pfaff und Schlauder laufen zwar Gespräche über deren Zukunft, aber von greifbaren Ergebnissen ist noch nichts bekannt.
Neben dem aufgelassenen Krankenhaus und der Villa Junghans im Park der Zeiten gehört die ehemalige Fabrik von Pfaff und Schlauder in der Berneckstraße zu den markanten Gebäuden in der Talstadt, deren Zukunft seit längerer Zeit nicht geklärt ist. Schleichend breitet sich Vandalismus am Fabrikgebäude aus, die Zahl der Graffiti an den Außenmauern, zerschlagene Glasbausteine oder Fenster und Beschädigungen am Zaun nehmen zu.