Pfaff & Schlauder in Schramberg: Wohnungen statt Flüchtlingsunterkunft?

Die „Nutzungsoptionen“ für das zwischendurch als Flüchtlingsunterkunft geplante Fabrikgebäude in der Berneckstraße in Schramberg scheinen konkreter zu werden.
Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr hatte im Sommer Gespräche zur Zukunft von Pfaff und Schlauder bestätigt. Gespräche, in denen es um Nutzungsoptionen für das ehemalige Fabrikgebäude gehe, die „Informationshoheit“ läge aber beim Eigentümer. Horst P. Schikorr, geschäftsführender Gesellschafter der Wirtschaftskanzlei HGS, erklärte damals auf Anfrage, er könne dazu keine Einzelheiten mitteilen.