Pfadfindergruppe in Altensteig: Das leisten die Royal Rangers für den Weihnachtsmarkt

Die Royal Rangers sind eine bundesweite Pfadfinderverbindung. In Altensteig trägt ihr Stamm besonders zum Weihnachtsmarkt der Stadt bei. Wir haben nachgefragt.

Sie tragen ein khakifarbenes Hemd, die Kluft, die von zahlreichen Abzeichen geziert ist, ein gelb-blaues Halstuch – und sie sind „allzeit bereit“: Die Rede ist von Pfadfindern. Die Royal Rangers sind eine christliche Pfadfinderverbindung mit rund 27.000 Mitgliedern in ganz Deutschland – rund 400 davon gehören zum Stamm in Altensteig. Seit mehr als zwei Jahrzehnten tragen die Rangers außerdem einen wichtigen Teil zum Weihnachtsmarkt in Altensteig bei.

120 Royal Rangers helfen abwechselend auf dem Weihnachtsmarkt Stammleiter Dominic Marcus begann seinen Weg bei den Rangers mit acht Jahren und ist inzwischen verantwortlich für die Neun- bis Zwölfjährigen. Außerdem ist er für die Organisation der Ranger auf dem Weihnachtsmarkt zuständig – und die läuft bereits seit Sommer.

Mit fast 120 Helfern, fünf Ständen und acht Angeboten sind die Royal Rangers in verschiedenen Schichten zahlreich auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Damit leisten sie nicht nur einen Beitrag zum Unterhaltungsprogramm für Kinder, sondern auch zur Bewirtung auf dem Markt. Zum Kinderprogramm gehören das Kerzenziehen und das Stockbrotbacken auf der gegenüberliegenden Seite der evangelischen Kirche.

Die Pfadfinder der Royal Rangers waren auch im vergangenen Jahr beim Weihnachtsmarkt zahlreich vertreten. Foto: Julian Kirschner

Das Ausrollen des Baumstriezel-Teigs, das Holzhacken für den Flammkuchenofen und das Selbstschaben der Spätzle sorgen auch während der Bewirtung für eine kleine Vorstellung. „Selbst ausgeschabt – da schmecken sie wie bei Oma früher“, sagt Thomas Müller, Hauptstammwart in Altensteig, und lacht.

„Die Ranger stehen für eine große gusseiserne Pfanne“

Doch auf dem Weihnachtsmarkt stehen die Ranger noch für etwas anderes: „Die Ranger stehen für eine große gusseiserne Pfanne“, sagt Müller schmunzelnd. Und in dieser werden über das Wochenende fast 400 Kilogramm Maultaschen angebraten. „Als Dienst für die Stadt Altensteig helfen wir auch beim Tassenspülen“, fügt Marcus hinzu.

Neben der Vermittlung christlicher Werte verbringen die Ranger viel Zeit im Freien. „Wir sind immer draußen in der Natur – und Feuer ist natürlich auch ein zentrales Element“, erzählt der 32-Jährige Hauptstammwart über die Pfadfinder. Seit fast 33 Jahren gibt es die Rangers – und fast genauso lange ist Müller bereits Mitglied.

Vor etwa 26 Jahren begann er seine Reise bei den Rangers – erst als Teilnehmer und später als Jugendleiter.Dort lernen die Kinder, Feuer zu machen und sich ohne technische Hilfsmittel zu orientieren. „Vor allem Freundschaft und Spaß stehen bei uns im Vordergrund – die Kinder sollen sie selbst sein“, erzählt Müller.

Gerade zur Weihnachtszeit engagieren sich die Royal Rangers deshalb gemeinsam mit der Deutschen Humanitären Hilfe Nagold und dem AVC Deutschland (Aktion für verfolgte Christen und Notleidende) für Menschen in anderen Ländern. Mit der Aktion „Strahlende Augen“ verteilen sie in ärmeren Gegenden Pakete. „Wir wollen den Menschen damit Freude und Hoffnung schenken“, so Müller.

Für die Royal Rangers geht es um den Kontakt mit Menschen

Ursprünglich sei das Ziel gewesen, durch die Teilnahme am Weihnachtsmarkt auf die Pfadfinderverbindung aufmerksam zu machen. Heute gehe es jedoch vor allem um den Kontakt mit den Menschen und darum, Geld für die Aktionen mit den Kindern zu sammeln.

„Für die Zukunft wünschen wir uns allerdings wieder mehr Betreuer. Die Teams sind derzeit maximal gefüllt, manchmal müssen wir sogar potenzielle Teilnehmer ablehnen“, bedauert Müller.