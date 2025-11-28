Pfadfindergruppe in Altensteig: Das leisten die Royal Rangers für den Weihnachtsmarkt

Die Royal Rangers sind eine bundesweite Pfadfinderverbindung. In Altensteig trägt ihr Stamm besonders zum Weihnachtsmarkt der Stadt bei. Wir haben nachgefragt.
Sie tragen ein khakifarbenes Hemd, die Kluft, die von zahlreichen Abzeichen geziert ist, ein gelb-blaues Halstuch – und sie sind „allzeit bereit“: Die Rede ist von Pfadfindern. Die Royal Rangers sind eine christliche Pfadfinderverbindung mit rund 27.000 Mitgliedern in ganz Deutschland – rund 400 davon gehören zum Stamm in Altensteig. Seit mehr als zwei Jahrzehnten tragen die Rangers außerdem einen wichtigen Teil zum Weihnachtsmarkt in Altensteig bei.