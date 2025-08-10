Pfadfinder Melchingen: 50 Jahre Gemeinschaft am Lagerfeuer

Es war im Sommer 1974 als in Melchingen auf dem Köbele und auf der Halde eine Zeltstadt errichtet wurde. Bevölkert wurde diese von Mädchen, und Jungen der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg aus Höpfingen, einer Gemeinde bei Walldürn, im Odenwald. Die Aktivitäten und das quirlige Lagerleben brachten Abwechslung in die Albgemeinde. Natürlich war es für die Dorfjugend sehr reizvoll, um die Zelte zu schleichen und bei der abendlichen Lagerfeuerromantik dabei zu sein. An der Spitze des Höpfinger Leitungsteams stand ein von Begeisterung sprühender Lagerchef, den alle ebenso respektvoll wie liebevoll nur „Trolli“ nannten. In Wirklichkeit heißt er Gerhard Hauk und war ein Studienkolleg von dem Melchinger Ottmar Maas.

1975 aus der Taufe erhoben

Die Melchinger Jugend lies von der Begeisterung für das Pfadfinderleben und die Ideen des Baden Powell anstecken und es keimte der Wunsch selbst einen Pfadfinderstamm zu gründen. Nach mehreren konspirativer Treffen junger Erwachsener war es dann soweit. 1975 wurde die DPSG Melchingen aus der Taufe gehoben. Leonhardt Maas wurde zum ersten Stammeschef gewählt und die Familie Maas stellte den „jungen Wilden“ ,wie sie damals im Dorf genannt wurden, ihre Kellerräume als Treffpunkt zur Verfügung. Bereits im gleichen Jahr ging es auf das erste Stammeslager nach Reute bei Altshausen. Zwei Jahre später, kam die erste Bewährungsprobe auf den jungen Verein zu. In Melchingen fand das Pfingstturnier der Pfadfinderstämme des Bezirkes Hohenzollern mit ca. 400 Pfadfindern statt. Die Akzeptanz für den jungen Verein stieg rasch und bald bekamen die Pfadfinder im Rathaus einen Raum zur Verfügung gestellt.

Gruppenräume im Pfarrhaus

Nach der Renovierung des Pfarrhauses durften die Pfadis dort ihre Gruppenräume einrichten und sind bis heute dort beheimatet. das ehemalige Schlachthaus des Dorfes wurde von den Pfadfindern in Eigenregie umgebaut und wird als Materiallager und Treffpunkt für die älteren Pfadis genutzt. Aus dem Dorfgeschehen und der Melchinger Vereinsgemeinschaft sind die Pfadis nicht mehr wegzudenken. Mit Stolz können Melchinger Pfadfinder in diesem Jahr auf ein halbes Jahrhundert Abenteuer und Gemeinschaft zurückblicken.

Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, befindet sich der Stamm seit einer Woche auf dem Jubiläums Sommerlager auf ihrem Zeltplatz auf dem Melchinger Pfaffenberg. Hier wird nicht nur das Lagerleben, mit Spiel, Spaß und Abenteuer, zelebriert sondern auch das große Fest, zudem das ganze Dorf und die befreundeten Pfadfinderstämme der näheren und weiteren Umgebung eingeladen sind vorbereitet.

Endlich mal wieder „Stötzeln“

Viele Melchinger, darunter auch die Eltern der sich im Lager befindlichen Kinder, und ehemalige Melchinger Pfadfinder, es gibt nicht viele Melchinger die in den letzten 50 Jahren nicht bei den Pfadfindern aktiv waren, ließen es sich nicht nehmen am Samstag beim Tag des offenen Zeltes vorbeizuschauen. Sie beobachteten die Lagerolympiade der Kids, oder schauten bei den Workshops über die Schulter. Abends nutzten einige ehemalige die Gelegenheit endlich mal wieder zu „Stötzeln“. Ein Spiel das bei keinem Lager fehlen durfte. In der Jurte erzählten die „Alten“ in einen Video, Geschichten aus ihrem Lagerleben. So mancher Zeitzeuge kam dabei ins Schwärmen.

Menschliches Tischkickerturnier

Am Sonntagmorgen war der Lagerplatz wieder sehr gut besucht. Pfarrer Michael Knaus zelebrierte einen sehr ansprechenden Lagergottesdienst den er gemeinsam mit den Jugendlichen vorbereitet hatte. Im Anschluss fanden Bürgermeister Davide Licht und Ortsvorsteher Horst Lamparth lobende Worte für die Pfadfinder. „Seit 50 Jahren übernehmt ihr Verantwortung und bereichert das Dorfleben ungemein, wir sind stolz auf euch“ meinten beide unisono. Beim Mittagessen hatten die helfenden Hände in der Küche jede Menge zu Tun. Nachmittags fand noch ein menschliches Tischkickerturnier statt. Am Abend ließ man das Fest mit gemeinsamen Singen am Lagerfeuer ausklingen.