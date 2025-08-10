Pfadfinder Melchingen: 50 Jahre Gemeinschaft am Lagerfeuer

Seit 50 Jahren prägen die Pfadfinder das Leben in Melchingen – mit Abenteuerlust, Gemeinschaftssinn und Engagement. Das Jubiläum wurde nun gefeiert.
Es war im Sommer 1974 als in Melchingen auf dem Köbele und auf der Halde eine Zeltstadt errichtet wurde. Bevölkert wurde diese von Mädchen, und Jungen der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg aus Höpfingen, einer Gemeinde bei Walldürn, im Odenwald. Die Aktivitäten und das quirlige Lagerleben brachten Abwechslung in die Albgemeinde. Natürlich war es für die Dorfjugend sehr reizvoll, um die Zelte zu schleichen und bei der abendlichen Lagerfeuerromantik dabei zu sein. An der Spitze des Höpfinger Leitungsteams stand ein von Begeisterung sprühender Lagerchef, den alle ebenso respektvoll wie liebevoll nur „Trolli“ nannten. In Wirklichkeit heißt er Gerhard Hauk und war ein Studienkolleg von dem Melchinger Ottmar Maas.