Petra Linder schwärmt: Nina Benjak über ihre Doppelrolle beim TSV Frommern

Nina Benjak hat den Ball am Fuß. Für das Team von Petra Linder ist sie ein sicherer Rückhalt im Kasten. Foto: Kara

Die 23-Jährige hütet beim TSV Frommern nicht nur das Tor der Verbandsliga-Damen, sondern trainiert auch die B-Juniorinnen. Lobende Worte gibt es von Petra Linder. Wir haben mit Benjak gesprochen.









Zwei Niederlagen in Folge gab es zuletzt für die TSV-Damen: Wohl kaum eine Spielerin wird sich darüber so geärgert haben, wie Torspielerin Nina Benjak. Sieben Mal musste sie den Ball in den beiden Begegnungen aus dem Netz holen. „Als Sportler will man immer gewinnen. Wir wussten, dass es schwierige Spiele werden, haben aber auch hohe Ambitionen“, so Benjak im Gespräch mit unserer Redaktion.