1 Die so genannten "Spaziergänge" im Landkreis zogen eine Petition und eine Gegenpetition nach sich. Foto: Fritsch

Vor einigen Wochen bildete sich ein breites Bündnis aus Politik und Kirchen, um für Zusammenhalt, Respekt und Verantwortung einzustehen. Gemeinsam startete es eine Petition, auf die prompt eine Gegenpetition antwortete. Welche Bilanz ziehen die Initiatoren ein paar Wochen später?















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Calw - Nachdem sich seit Monaten Gegner der Coronamaßnahmen über Telegramgruppen zu unangemeldeten so genannten "Spaziergängen" verabredet hatten, entstand vor einigen Wochen ein Bündnis aus Politik und Kirchen, das "gegen Hass und Hetze und für Respekt und Zusammenhalt" eintreten will, so der Kreisvorsitzende der SPD, Andreas Reichstein. Er ist Initiator der Online-Petition "#KreisCalwGemeinsam – Zusammenhalt. Respekt. Verantwortung". Einige Wochen später blickt er nun zurück und freut sich, dass es gelungen ist, dass unterschiedliche Parteien, Kirchen und der Landrat die Aktion gemeinsam unterstützen.

Mehrheit hinter den Maßnahmen?

Das Bündnis startete die Petition in der Gewissheit, dass "die Mehrheit der Menschen in unserem schönen Landkreis Calw, unserer Heimat, und darüber hinaus" hinter den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie steht. In der Beschreibung der Petition drückte es zum einen die Sorge aus, dass Mitarbeiter in Pflege- und Krankeneinrichtungen an ihre Grenzen kommen, Kinder, Jugendliche und Studenten viel Zeit daheim verbringen mussten, Arbeitnehmer um ihre Jobs bangen und Arbeitgeber um die Zukunft ihrer Unternehmen. Zum anderen rief der Zusammenschluss zu Respekt vor anderen Meinungen auf und warb für Verantwortungsübernahme. "Wir akzeptieren – mal mit mehr mal mit weniger Verständnis – die Coronamaßnahmen, halten Abstand, lassen uns testen und impfen. Dies alles zu unserem und zum Schutz der Gefährdeten und aus Solidarität denen gegenüber, die täglich in den Krankenhäusern und Pflegeheimen alles geben." Vor den sogenannten "Spaziergängen"-Verschwörungserzählungen wurde gewarnt.

Online-Petition habe einiges bewirkt

Wenige Tage später startete ein gewisser Ferdinand Vogel eine Gegenpetition zum "Stopp der unverhältnismäßigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona- Pandemie". Einige Wochen nach dem Start beider Petitionen lässt sich feststellen, dass die Gegenpetition mit knapp 3000 Unterzeichnern vor der ersten Petition mit mehr als 1800 Unterzeichnern liegt. Darauf angesprochen meint Reichstein, man habe zwar weniger Unterschriften, "aber in der Bevölkerung ist etwas entstanden". Menschen seien vom Sofa heruntergekommen und hätten Stellung bezogen "fürs Impfen, für Respekt und Gemeinsinn". In Bad Wildbad sei eine Menschenkette organisiert worden, bei der 150 bis 200 Menschen mitgemacht hätten. So hätten Jung und Alt das Jugendhaus und das Seniorenheim in der König-Karl-Straße verbunden. Außerdem würden nun Schüler gegen die "Montagsspaziergänger" angemeldete Gegendemonstrationen organisieren und für den Zusammenhalt der Gesellschaft einstehen – das seien gerade die, die "wirklich Opfer bringen mussten und sich lange nicht impfen lassen konnten". Hinzu komme, freut sich Reichstein, dass die Kirchen und der Landkreis zu einem Gedenkgottesdienst für die an oder mit Corona Gestorbenen einladen würden. Dieser fand am Sonntag, 27. Februar, ab 18 Uhr statt. Ferner sei laut Reichstein auch eine Aktion in Nagold für Anfang März geplant. Mehr wolle er aber noch nicht verraten.

Initiator der Gegenpetition vermutet Mehrheit hinter sich

Auf Nachfrage unserer Redaktion bei Ansgar Lahmann, Pressesprecher von Change.org, der Internetplattform, über die beide Petitionen laufen, konnte auch Kontakt zum Initiator der Gegenpetition hergestellt werden. Dieser verriet, dass Ferdinand Vogel nicht sein richtiger Name sei und er anonym bleiben wolle, da er Repressalien befürchte, wenn sein richtiger Name bekannt werden würde. Folglich konnte seine Identität nicht zweifelsfrei überprüft werden. Eigenen Angaben zufolge stamme er aus dem Kreis Calw und habe die Petition gestartet, weil er in vielen Gesprächen – er komme durch seinen Beruf viel herum im Kreis Calw – festgestellt habe, dass viele nicht mit den Maßnahmen einverstanden seien. Er sei zwar zwei Mal geimpft, ein drittes Mal wolle er sich jedoch nicht mehr impfen lassen. Nun befürchte er eine Impfpflicht.

Gegenpetition-Inititiator ruft zu "Spaziergängen" auf

In einem Beitrag zu seiner Petition rief er kurz nach Petitionsstart indirekt dazu auf, an den unangemeldeten Montagsspaziergängen, bei denen es in den letzten Tagen auch zu Zwischenfällen kam, teilzunehmen. Auf Nachfrage unserer Redaktion sei es ihm nicht so wichtig, wer da sonst noch mitlaufe. Gegen die Begrenzung der Geschwindigkeiten auf Autobahnen sei beispielsweise schließlich neben anderen Parteien auch die AfD. Er selbst beteuert jedoch, nichts mit einer rechten politischen Gesinnung zu tun zu haben und befürchtet, dass die AfD durch die Corona-Einschränkungen Aufwind bekommen könnte.

Schweigende Mehrheit schweigt weiterhin

Für den Mann zeigen die Unterzeichner seiner Petition, dass sie mit ihrem Anliegen nicht in der Minderheit seien. Für Reichstein hingegen ist klar, dass es "einfacher ist, Unterschriften zu bekommen, wenn man gegen etwas ist als für etwas".

Fakt ist: Beide Petitionsinitiatoren geben an, dass nach Prüfung der Postleitzahlen jeweils ein beträchtlicher Anteil der Unterzeichner nicht aus dem Kreis stammt. Der anonyme Initiator der Gegenpetition zählte eigenen Angaben zufolge ungefähr 350 Postleitzahlen, die nicht aus dem Kreis Calw stammen. Reichstein gibt diesbezüglich 1057 Unterschriften "vor allem aus angrenzenden Landkreisen" an – kein Wunder, mit der Petition richtete man sich ja explizit an Menschen "in unserem schönen Landkreis Calw, unserer Heimat, und darüber hinaus".

Letztlich ist es aber sowieso nicht nachprüfbar, ob die Unterzeichner im Kreis Calw wohnen oder von woanders her stammend fälschlicherweise eine Postleitzahl aus dem Kreis angeben. Denn Lahmann erklärt auf Nachfrage, Change.org überprüfe "weder den Vor- und Nachnamen unserer Nutzer*innen noch die Postleitzahl, Stadt und andere freiwillige Angaben". Mehrmals mit mehreren Namen zu unterzeichnen ist ebenfalls möglich, denn man braucht "auf Change.org lediglich eine gültige E-Mail-Adresse, um eine Kampagne zu unterstützen", so Lahmann. Sicher ist am Ende nur, dass beide Petitionen zusammen 4800 Unteschriften haben und insofern die Mehrheit der 160 000 Einwohner im Landkreis Calw weiterhin schweigt.

Was also ist aus den Petitionen entstanden? Reichstein meint: "Für uns ist sichtbar: Wir konnten einiges bewegen." Laut dem anonymen Initiator der Gegenpetition sei nichts weiter geplant.