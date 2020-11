Petition in VS Rückt Lösung für die Katzenflut näher?

Der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen und das Kreistierheim Donaueschingen sammelten erfolgreich Unterschriften für eine Katzenschutz-Verordnung. Denn das jährliche Drama im Kreistierheim beginnt schon seit längerer Zeit. Die Leiterin Nadine Vögel spricht von einer Katzenflut. Mit dem Vorstand des Tierschutzvereins VS fordert sie eine Katzenschutzverordnung und damit eine Kastrations- und Registrierpflicht für Freigänger. Theresia Lydia Schonhardt, zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins VS: "Jede Kommune könnte eine solche Verordnung erlassen, die für alle Kater und Katzen gelten würde." So wie es zum Beispiel die Stadt Schramberg bereits vor einem Jahr gemacht hat.

Um der Lösung des Dauerproblems einen Schritt näher zu kommen, initiierten die beiden eine Online-Petition. Bis zum 1. November 2020 sollten 1900 Unterschriften vorliegen, soweit das geforderte Quorum. Diese Zahl wurde mehr als erreicht, erläutert Schonhardt auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. "Es kamen exakt 2085 Unterschriften zustande", rechnet sie vor. Eigentlich, fügt sie hinzu, waren es insgesamt 3000 Unterschriften, allerdings stammten fast 1000 davon aus anderen Landkreisen und Bundesländern. "Selbst aus Berlin haben Leute unterschrieben." Wie soll es nun weitergehen? Sicherlich könne der Kreis keine Verordnung erlassen, die für alle Kommunen und Gemeinden gültig ist. Auf diesen Sachverhalt wies Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes, bereits während der Unterschriftenaktion hin.