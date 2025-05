Petition in Seelbach: Hunderte wollen das Pflegeheim St. Hildegard retten

Feuerwehr muss von Fest zu Einsatz Hunderte Liter Diesel in der Schutter hinterlassen keine bleibenden Schäden

Hunderte Liter Kraftstoff sind vergangene Woche in Seelbach in die Schutter gelangt. Inzwischen ist klar: Bleibende Schäden an der Natur sind nicht entstanden. Auch dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr, die eigentlich in den Mai feiern wollte.