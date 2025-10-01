Petition in Hechingen: Haben Tauben Rückhalt in der Bevölkerung?

Haben die Hechinger Stadtauben Rückhalt in der Bevölkerung? Das wollte Kristina Stalder mit einer Petition herausfinden. Nun zieht die Initiatorin eine erste Bilanz.
Das erstgenannte Ziel ist längst erreicht: Die Petition gegen das Fütterverbot der Stadttauben in Hechingen wurde Stand Mittwochmittag von 1097 Unterstützern digital unterzeichnet. Kristina Stalder, Vorsitzende der Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen und Initiatorin der Petition, hatte 1000 Unterschriften als Richtmarke ausgegeben. Die Unterschriftensammlung hat sie im Namen mehrerer Tierschutzvereine aus der Region – unter anderem auch mit dem Verein Stadttauben Hechingen – Ende August gestartet.