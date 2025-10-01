Petition in Hechingen: Haben Tauben Rückhalt in der Bevölkerung?

Haben die Hechinger Stadtauben Rückhalt in der Bevölkerung? Das wollte Kristina Stalder mit einer Petition herausfinden. Nun zieht die Initiatorin eine erste Bilanz.

Das erstgenannte Ziel ist längst erreicht: Die Petition gegen das Fütterverbot der Stadttauben in Hechingen wurde Stand Mittwochmittag von 1097 Unterstützern digital unterzeichnet. Kristina Stalder, Vorsitzende der Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen und Initiatorin der Petition, hatte 1000 Unterschriften als Richtmarke ausgegeben. Die Unterschriftensammlung hat sie im Namen mehrerer Tierschutzvereine aus der Region – unter anderem auch mit dem Verein Stadttauben Hechingen – Ende August gestartet.

1100 Unterschriften sollen es noch werden Rund einen Monat später zieht Stalder im Gespräch mit unserer Redaktion Bilanz: „Noch läuft die Petition, in den vergangenen Tagen kamen jedoch nur noch verhältnismäßig wenige Unterschriften hinzu.“ Da ihre Kapazitäten derzeit aber mit zahlreichen anderen Tierschutzaufgaben gebunden seien, lasse sie die Petition noch weiterlaufen. Nach dem Motto: Schaden tut es nicht. So will sie noch die 1100 Unterschriften voll machen.

Ob die Unterschriftensammlung ein Erfolg ist? Das könne noch nicht final gesagt werden. Sondern erst dann, sobald die Petition geschlossen ist. In der Folge kann Stalder nämlich die Liste von der Online-Plattform anfordern, auf welcher alle verifizierten Unterzeichner mit Namen und Ort angegeben sind. Letzterer ist entscheidend. Denn für Stalder und ihre Mitstreiter sei es zwar schön, wenn Menschen aus ganz Deutschland ein Herz für die Hechinger Stadttauben haben, aber vor allen Dingen sei es ihnen wichtig abzufragen, wie viele Hechinger möchten, dass es „ihren“ Stadttauben gut geht. „Es gibt da durchaus einige, die sich zwar am Dreck stören, aber dennoch nicht wollen, dass die Tauben verenden müssen“, betont Stalder. Die Frage lautet also: Welchen Rückhalt die Stadttauben in der Bevölkerung haben?

Auf der Online-Plattform sind zwar die Unterstützer namentlich öffentlich einsehbar. Aber: „Ich kann nicht alle zuordnen, einige Unterzeichner aus Hechingen habe ich aber bereits ausmachen können“, informiert Kristina Stalder weiter.

Sobald die Tierschützerin die Unterschriftenliste vorliegen hat, möchte sie auf die Stadtverwaltung zugehen und diese informieren. Ihr ist aber auch klar: „Von wenigen Unterstützern aus Hechingen wird sich der Stadtrat nicht beeindrucken lassen.“ Hintergrund der Petition ist auch, dass der Verwaltungsausschuss vor den Sommerferien entschieden hatte, die Ausnahmeerlaubnis vom Fütterverbot für den Verein nicht zu verlängern.

Wichtig ist Stalder zu betonen: „Es geht in Hechingen nicht nur darum, dass wieder gefüttert wird und die in der Zeit der Fütterung geborenen Tauben sowie die alten Stadttauben, die sich ohne Zufütterung nicht behelfen können, vor dem Verhungern zu bewahren.“ Sie und der Verein Stadttauben hoffen darauf, dass endlich Taubenschläge gebaut werden können, in denen dann „Verhütung“ stattfinde und sich die Bestände durch die Anwendung des Augsburger Modells auf tierschutzgerechte Weise nach unten regulieren.

Dachböden für das „Augsburger Modell“

Dazu müssten Privatpersonen oder die Stadt aber Dachböden zur Verfügung stellen, in welchem Modul-Einbauten für die Legenester untergebracht werden. Das hat trotz umfangreicher Werbens des Vereins Stadttauben in der jüngsten Vergangenheit nicht geklappt.

Unsere Empfehlung für Sie Fütterverbot in Hechingen Lage der Tauben macht betroffen Die Stadt Hechingen hat die Ausnahme vom Fütterverbot für den Verein Stadttauben Hechingen nicht verlängert. Unsere Leserin Ilse Rädle äußert dazu ihre Meinung.

Das es funktionieren kann, das beweisen laut Stalder die Beispiele Bisingen oder Burladingen. In Bisingen wird das Projekt Taubenschlag von einem Bauwagen nun mit einem größeren Schlag für mehr Tauben gar ausgeweitet. Ob in Hechingen ein solches Projekt zeitnah realistisch ist, daran lässt zumindest die jüngste Entscheidung des Verwaltungsausschusses zweifeln.