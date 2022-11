Petition in Albstadt

2 Freunde hat das Thalia-Theater in allen Generationen, wie die Demonstration im Oktober gezeigt hat. Foto: Schweizer

Einen großen Schritt in Richtung Rettung des Thalia-Theaters hat Markus Ringle mit seiner Online-Petition geschafft: Es sind weit mehr Unterschriften eingegangen als für den Antrag auf einen Bürgerentscheid nötig sind.















Albstadt-Tailfingen - Architekt Paolo Fusi und der frühere Baubürgermeister Rainer Mänder sind nur zwei der – Stand Freitag, 15 Uhr – 4066 Unterzeichner für die Online-Petition "Rettet das Thalia-Theater", die Markus Ringle am 2. September gestartet hat. Stichtag für das Erreichen der erforderlichen Unterschriftenzahl war der 20. Oktober, an dem 3861 Unterschriften vorlagen. Am 25. Oktober haben Ringle und Lara Herter bei der Stadtverwaltung den Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids gestellt.

Nun prüft das Einwohnermeldeamt, wie viele der Unterzeichner die drei Voraussetzungen dafür erfüllen, dass ihre Unterschrift zählt: Unterzeichner müssen mindestens 16 Jahre alt sein, seit mindestens drei Monaten in Albstadt leben und Deutsche oder EU-Staatsbürger sein.

Der Gemeinderat muss das Bürgerbegehren zulassen

"Wenn die Prüfung abgeschlossen ist und die Bedingungen erfüllt sind" – knapp 2500 Unterschriften sind nötig – "muss der Gemeinderat formal beschließen, dass das Bürgerbegehren zugelassen wird", erklärt Ringle, der ebenso wie Lara Herter dem Gremium angehört, anders als die SPD-Stadträtin zum Zeitpunkt der Entscheidung, das Thalia abzureißen, aber noch kein Stadtrat war. In der Sitzung am 15. Dezember, so hofft Ringle, soll das Thema auf der Tagesordnung stehen.

Wie begründen die beiden Vertretungsberechtigten den Antrag auf das Bürgerbegehren? "Die Begründung des Abrisses im Gemeinderatsbeschluss resultiert aus einseitigen und damit noch unvollständigen Betrachtungen", zitiert Ringle. Außerdem müssen die Antragssteller einen Vorschlag unterbreiten, wie das Thalia weiter unterhalten werden soll: "Die aus dem Nicht-Abriss erwachsenen Unterhaltungskosten sollen durch das Einsparen der Abrisskosten – knapp 300 000 Euro – gedeckt werden", so Ringle.

Einmal wählen gehen – zwei Entscheidungen treffen

Lässt der Gemeinderat das Bürgerbegehren zu, soll es am selben Tag stattfinden wie die Oberbürgermeister-Wahl, am 5. März 2023 – um den Aufwand zu senken, wie Ringle betont. Dass die Chancen für eine hohe Beteiligung an einem Tag, an dem die Albstädter ohnehin zu den Urnen gehen, besser stehen: selbstredend.

Auf dem Wahlzettel werden sie dann eine Frage vorfinden, die sie mit "Ja" oder "Nein" beantworten können: "Soll das Thalia-Theater gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 25. Juli abgerissen werden?"

Eine Alternative zum Bürgerbegehren besteht freilich auch noch, sagt Ringle: "Sollte der Gemeinderat beschließen, das Thalia nicht abzureißen, ist das Bürgerbegehren hinfällig."

"Da fällt nix um!"

Und dann? "Perspektivisch muss die Frage geklärt werden, was nötig ist, um die Türen wieder öffnen zu können", so der Stadtverbandsvorsitzende von Bündnis ’90/Die Grünen, der mit Friedrich Rau einen Architekten – und Befürworter des Erhalts – in der Fraktion hat. Rau gehört zu denen, die aus baulicher Sicht keine Notwendigkeit zum Abriss sehen. Ringle hat außerdem mit dem früheren Baubürgermeister Rainer Mänder und ehemaligen Mitarbeitern der Stadtverwaltung gesprochen. Tenor: "Da fällt nix um!" Immerhin habe das Thalia-Theater auch mehrere Erdbeben gut überstanden.

Theater gastieren zurzeit in der Festhalle

Was würde eine Sanierung kosten? Die Schätzungen, die Ringle vorliegen, reichen von 700 000 bis 13 Millionen Euro. Immerhin wäre im Fall einer Sanierung der Umbau der Zollernalbhalle zur Nutzung für Theatervorstellungen überflüssig. Derzeit gastieren Tourneetheater-Ensembles in der Ebinger Festhalle, die ja ebenfalls – wenn auch später – abgerissen werden soll, wie der Gemeinderat bereits beschlossen hat. Es sei denn, eine erfolgreiche Petition verhindert es.