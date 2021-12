1 Benjamin Kammerer macht sich mit der Online-Petition Hoffnungen, Lösungen für den Pflegenotstand zu finden. Foto: Montage: Kleinau

Nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie herrscht beim Pflege- und Klinikpersonal ein Notstand im ganzen Bundesgebiet. Benjamin Kammerer aus Bösingen hat eine außergewöhnliche Idee, dem Problem auf den Grund zu gehen – und deshalb nun eine Online-Petition gestartet.















Kreis Rottweil - "Die Coronavirus-Pandemie hat uns schmerzlich vor Augen geführt, dass das Pflegesystem in Deutschland deutlich angeschlagen ist." Mit diesen Worten führt Benjamin Kammerer aus Bösingen die Besucher seiner Online-Petition in die dramatische Lage in den Krankenhäusern und Pflegeheimen ein. Im Gespräch mit unserer Redaktion ergänzt er: "Für eine Industrie-Nation ist das deutsche Gesundheitssystem desolat."