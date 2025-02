Petition gescheitert: Unterkunft für Geflüchtete in Meßkirch kommt

Unterkunft für Geflüchtete in Meßkirch kommt

1 Dem Betrieb einer Container-Anlage bei Meßkirch steht nichts mehr im Wege: Bis zu 90 Geflüchtete sollen in dieser Gemeinschaftsunterkunft Platz finden (Symbolfoto). Foto: /Bernd Wüstneck

Der Landkreis Sigmaringen kann nun in Meßkirch eine geplante Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Betrieb nehmen. Diese wurde wegen der Petition eines Anwohners zunächst ausgesetzt – am Ende war diese aber gescheitert.









Nachdem eine Petition gegen die neue Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises zur Unterbringung von Geflüchteten in Meßkirch ohne Erfolg geblieben ist, kann die Einrichtung nun in Betrieb genommen werden. Das hat der Landkreis Sigmaringen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.