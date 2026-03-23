Petition für längere Öffnungszeiten: Widerstand gegen Freibad-Pläne in Kandern wächst

Wegen gestrichener Bademeisterstelle reduziert Kandern die Freibadzeiten. Eine Petition fordert einfachere Regeln – die Stadt verweist auf Personal und Sicherheit.
Das Freibad in Kandern hat ab dieser Saison neue, kürzere Öffnungszeiten. Das geht aus einer Sitzungsvorlage für die Gemeinderatssitzung am 23. März hervor. In der Vorlage heißt es: „Aufgrund der im letzten Haushalt beschlossenen Einsparung der dritten Bademeisterstelle für das städtische Freibad in diesem Jahr müssen die Öffnungszeiten des Freibads angepasst werden.“