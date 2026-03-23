Petition für längere Öffnungszeiten: Widerstand gegen Freibad-Pläne in Kandern wächst

Das Freibad in Kandern hat ab dieser Saison neue, kürzere Öffnungszeiten. Das geht aus einer Sitzungsvorlage für die Gemeinderatssitzung am 23. März hervor. In der Vorlage heißt es: „Aufgrund der im letzten Haushalt beschlossenen Einsparung der dritten Bademeisterstelle für das städtische Freibad in diesem Jahr müssen die Öffnungszeiten des Freibads angepasst werden.“

Konkret heißt das: Im Mai und im September wird montags nur noch von 10 bis 14.30 Uhr geöffnet sein, dienstags nur noch von 14.30 bis 19 Uhr und von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr statt wie 2025 täglich von 9 bis 20 Uhr.

In den Sommermonaten Juni, Juli und August gelten etwas längere Öffnungszeiten. Dienstags sowie von Mittwoch bis Sonntag ist der Betrieb von 10 bis 20 Uhr vorgesehen. Montags öffnet das Bad aber auch dann nur von 10 bis 14.30 Uhr.

Stadt setzt Fokus auf Personal und Sicherheit

Dagegen gibt es Widerstand. Auf der Plattform change.org wurde am vergangenen Freitag eine Petition gestartet, die deutliche Kritik am Beschluss der Gemeinde formuliert: Die neuen Öffnungszeiten des Freibads Kandern seien kompliziert, unübersichtlich und schwer zu merken.

Die Initiatorin Corinna Di Mattia fordert „einheitliche und leicht verständliche Öffnungszeiten und eine Öffnung auch am Montagnachmittag“. Sie macht zudem einen konkreten Vorschlag: „Montag bis Sonntag: 11 oder 12 Uhr bis 20 Uhr und wenn es nötig ist in den Monaten Mai und September 12 bis 19 Uhr“.

Im Gespräch mit unserer Redaktion moniert Di Mattia: „Ich habe mich sehr aufgeregt, dass das Bad montags nur noch von 10 bis 14.30 Uhr aufhaben soll. Da geht doch niemand schwimmen.“ Die neuen Öffnungszeiten bezeichnet sie als „ein einziges Kuddelmuddel“. In Gesprächen mit anderen Kandernern habe sie viel Zustimmung erfahren, auch viele ältere Menschen fühlten sich von den wechselnden Zeiten überfordert. „Es braucht ein klares Konzept“, fordert sie.

Ist die Kritik berechtigt? Bürgermeisterin Simone Penner zeigte sich auf Nachfrage unserer Redaktion jedenfalls nicht überrascht, dass der Beschluss einigen Menschen nicht gefällt. „Wir haben in Kandern immer noch ein kommunal getragenes Freibad, was bei den aktuellen Herausforderungen auch nicht mehr selbstverständlich ist. Das wird leider durch diese Veränderung spürbar.“

Zugleich verweist sie darauf, dass der Wegfall der Stelle im Rahmen des Kanderner Haushaltsplans 2026 schon seit November bekannt gewesen sei und bereits damals kürzere Öffnungszeiten im Raum standen (wir berichteten). Kritik äußert sie an der Petition insbesondere mit Blick auf die Perspektive der Initiatoren: „Was mich an der Petition stört, ist, dass dabei auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter vergessen werden.“

Es gehe nicht nur darum, einheitliche Öffnungszeiten zu gewährleisten, sondern auch um Arbeitszeiten, Arbeitsschutz und freie Tage für das Personal. „Das betrifft vor allem auch die die Sicherheit der Badegäste.“ Diese Aspekte kämen aus ihrer Sicht in der Petition zu kurz.

Grundlage der Entscheidung ist der Haushaltsplan 2026, wo insbesondere die hohen Personalkosten als Hebel für Einsparungen in den Fokus gerückt waren. „Wir haben uns gefragt, was können wir leisten, was sind die Pflichtaufgaben, die wir machen müssen, und was ist eher freiwillig?“, so Penner. Das Freibad habe für die Stadt weiterhin einen hohen Stellenwert: Man wolle es unbedingt erhalten, beabsichtige, Fördergelder zu beantragen und habe dafür auch erhebliche Mittel eingeplant: „Die Stadt muss jedes Jahr einen mittleren sechsstelligen Betrag zuschießen.“

Auch Streichung eines ganzen Tages stand im Raum

Im Vorfeld gab es kaum Austausch. Die Bürgermeisterin teilte mit, dass die Initiatoren nicht auf die Stadt zugegangen seien. Eine Form von Beteiligung habe es jedoch ebenfalls nicht gegeben, wie Penner im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte. Größere Änderungen sind kaum zu erwarten: Die Festlegung der neuen Öffnungszeiten sei in enger Abstimmung mit dem vorhandenen Personal erfolgt, so Penner.

Dabei habe man genau analysiert, zu welchen Zeiten die Besucherfrequenz gering ist, und sich daran orientiert. Die um eine Stunde verlängerten Öffnungszeiten in den Sommermonaten sind laut Penner Überstunden der Mitarbeiter. „Die Alternative wäre gewesen, einen ganzen Tag zu streichen“, so die Bürgermeisterin. Sie weist zudem darauf hin, dass die Kritik der Petition aus ihrer Sicht zu stark auf Familien ausgerichtet sei. „Da wird ignoriert, dass es auch etliche Menschen gibt, die in den Morgenstunden schwimmen gehen.“ Auch diese Gruppe habe man berücksichtigen wollen.

Grundsätzlich seien aber alle, denen das Freibad am Herzen liegt, eingeladen, sich einzubringen – etwa durch die Gründung eines Fördervereins oder ehrenamtliche Unterstützung. Als Beispiel nennt die Bürgermeisterin die DLRG Kandern. Deren Vorstand habe ihr jedoch mitgeteilt, dass es seitens der Gemeinde nie eine Anfrage gegeben habe, ob der Verein Ausfälle auffangen könne, so Di Mattia.