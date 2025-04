Auf der Petitionsplattform change.org läuft eine von den Kunsttherapeuten der Geriatrischen Reha in Horb unterzeichnete Petition gegen die mögliche Schließung der Einrichtung. Bis zur Mittagszeit wurde die Petition von über dreihundert Personen unterzeichnet.

Gerichtet ist sie an die Landesregierung Baden-Württemberg, das Gesundheitsministerium und „alle Zuständigen und Verantwortlichen der Geriatrischen Rehabilitationseinrichtung Horb a. N.ckar“.

Lesen Sie auch

Im Text heißt es: „Mit großer Besorgnis haben wir erfahren, dass die Schließung der Geriatrischen Rehabilitationseinrichtung in Horb am Neckar droht. Diese Einrichtung ist von unschätzbarem Wert für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nach schweren Erkrankungen oder Operationen auf eine spezialisierte Rehabilitation angewiesen sind.“

„Nachhaltige Arbeit“

Die Geriatrische Rehabilitation sichere eine bestmögliche Genesung, entlaste Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Angehörige.

„Darüber hinaus leisten die dort tätigen Ärzte, Krankenpfleger, Altenpfleger, Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Hauswirtschafterinnen, Hausmeister und Kunsttherapeuten eine sehr wertvolle und vor allem nachhaltige Arbeit“, heißt es weiter in der Petition.

Der Wegfall dieses spezialisierten Bereichs, so heißt es weiter im Petitionstext, bedeute nicht nur eine schlechtere Versorgung älterer Menschen, sondern mache Horb auch als Standort für Fachkräfte im Gesundheitswesen und für zukünftige Investitionen im medizinischen Bereich unattraktiver.

CDU-Räte sind irritiert

Gefordert wird der Erhalt der Einrichtung – „Alternativen zur Schließung müssen geprüft und weitere Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden.“

Auch der Horber CDU-Stadtratsfraktion zeigt sich irritiert über die Schließungsdiskussion. In einem Antrag fordert sie die Stadtverwaltung auf, einen Sachstand über die Entscheidungsprozesse im Landratsamt sowie einen Überblick über mögliche Zukunftsszenarien darzulegen. Die Arbeit der Geriatrischen Reha in Horb genieße höchste Anerkennung in der Stadt und im Landkreis und stelle einen Baustein in der medizinischen Versorgung in der Raumschaft dar, so die CDU-Fraktion.