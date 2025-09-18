Petition an den Landtag: Hat die Notfallpraxis in Wolfach noch eine Chance?

Die KV hatte angekündigt, die Einrichtung im Wolfacher Krankenhaus Ende Oktober zu schließen. Nun liegt dem Landtag eine Petition vor, die zunächst für Aufschub sorgen könnte.
„Ich halte die Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung die Notfallpraxis in Wolfach zu schließen für eine der schlimmsten, die hier in der Region getroffen wurden“, erklärte Kordula Kovac im Gespräch mit unserer Redaktion. Deshalb habe sie beim Landtag Baden-Württemberg eine Petition eingereicht, um die geplante Schließung Ende Oktober zu verhindern.