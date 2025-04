Kommandoübergabe in Villingen „Falls der Auftrag kommt...“ – Bundeswehrgeneral appelliert an Truppe

Die Panzerpionierkompanie 550, stationiert in Stetten am kalten Markt, trat zur Kommandoübergabe auf dem Villinger Münsterplatz an, um Major Johannes Wendroth als Kommandeur zu verabschieden. Bei der Übergabe richtete Brigadegeneral Christian Friedl gleichzeitig eindringliche Worte an die Pioniere.