3 Mit dem Kran musste die Glocke durchs Turmdach geholt werden. Foto: Eyrich

Eine der schwersten Mitarbeiterinnen der evangelischen Kirchengemeinde Tailfingen ist am Montag nach Holland abgereist. "Zur Reha", wie Pfarrer Johannes Hartmann sagt. Eine Glocke der Peterskirche wird dort repariert.

Albstadt-Tailfingen - Sie ist schon lange still, die historische f’-Glocke der Peterskirche aus dem Jahr 1552, eine von vieren im Stuhl des rund 34 Meter hohen Fachwerkturms. Grund ist ein Riss – außen 47 und innen 30 Zentimeter lang, und der soll nun geschweißt werden. Verursacht hat ihn ein Klöppel, der für die 1130 Kilogramm schwere Glocke zu groß ist.

Das Frauenhofer-Institut hatte vor dem Einbau 2001 solch große Klöppel propagiert, aber nicht dazu gesagt, dass überdimensionierte Klöppel nur für kleine Glocken vorteilhaft seien. Das Verhältnis 2,3 zur Schlagringstärke der 125-Zentimeter-Durchmesser-Glocke ist zu hoch, sollte 1,8 bis 2,0 nicht überschreiten, weiß Brigitte Kohnert, seit 2017 Kirchenpflegerin der evangelischen Kirchengemeinde Tailfingen. Zudem sei der Läutewinkel mit über 55 Grad für das Gewicht des Klöppels um zehn Grad zu hoch. "Die Glocke musste unter der Wucht des Klöppels reißen", so Kohnert.

Das tat sie. Die Schäden seien erheblich, die Riss-Stelle auseinandergetrieben, die Risskanten versetzt. Zu langes Weiterläuten habe die Misere verstärkt. Ein Glockenberater war schon 2017 in Tailfingen gewesen, das Landesdenkmalamt 2018, denn auch die Behörde hat ein Wörtchen mitzureden, genießen doch alle Glocken, die zwei Weltkriege überstanden haben, automatisch Denkmalschutz.

Bei der f’-Glocke kommt hinzu, dass sie als klangliches Juwel im Hinblick auf Reinheit und Tongebung gilt und die auf Glocken wohl einmalige Inschrift des alten Reichsschwertes des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation in frühgotischen Majuskeln trägt: "XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB OMNI MALO NOS DEFENTDAT". Ihre Ornamente zeigen Jesus am Kreuz, am Jakobsbrunnen, seinen Lebensbaum und den heiligen Sebastian.

Um runterzukommen, muss sie erst weiter rauf

Alles half nichts– das schwere Juwel musste herunter. Aber wie? Die Ingenieurwerkstatt Dieringer aus Rangendingen erkannte schnell, dass die vorhandene Öffnung in der Außenhülle des Turms nicht reichte, und arbeitete einen Plan aus. Zuerst wurde die bereits vorhandene Öffnung in der Balkenlage über der Glockenstube weiter geöffnet, die Glocke mittels Kettenzug ins Dachgeschoss gehoben, das Dach abgedeckt und die Glocke schließlich von einem Kran heruntergehoben.

Dem Schauspiel folgten am Montag nicht nur die Pfarrer Johannes Hartmann, Gottfried Engele und Christoph Fischer, sondern vor allem ihre Kinder fasziniert. Bei Brigitte Kohnert freilich halten sich Faszination und Sorge die Waage, denn das Ganze kostet – bei Projekten in alten Mauern sind kostspielige Überraschungen nicht selten – etwas mehr als erwartet. "Alles in allem rund 36 000 Euro", sagt die Kirchenpflegerin, "und ein paar tausend Euro fehlen noch." Spenden seien deshalb sehr willkommen, zumal alle Tailfinger – nicht nur evangelische Christen – davon profitieren, wenn die f’-Glocke wieder läutet. Wenn auch künftig nicht mehr täglich mehrmals, wie bis 2016, sondern zu besonderen Gelegenheiten.

Jetzt aber reist sie erst mal nach Holland, "zur Reha", wie Pfarrer Johannes Hartmann scherzhaft erklärt: In der dortigen Glockengießerei Eijsbouts in Asten wird der Riss geschweißt und eine abgeplatzte Gussstelle an der Gegenschlagstelle saniert. Danach wird eine auswertbare digitale Tonaufnahme des Klangs gemacht, ein so genannter musikalischer Fingerabdruck, um künftig Risse früher erkennen zu können.

Dann darf sie wieder läuten, die uralte und tonnenschwere Mitarbeiterin der Kirchengemeinde mit der herrlichen Aussicht von ihrem Arbeitsplatz, die immer den guten Ton trifft. Seit 1552.