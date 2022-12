1 Peter Weiss ist Vorstandsmitglied beim FV 08 Rottweil. Er möchte im neuen Jahr mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Foto: Weiss

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende. Anlass für unsere Redaktion mit wichtigen Persönlichkeiten aus Rottweil über deren Vorsätze für 2023 zu sprechen. Diesmal im Interview: Peter Weiss vom FV 08 Rottweil.















Link kopiert

Rottweil - Ein ereignisreiches Jahr ist zu Ende. Nach dem Fall der Coronabeschränkungen durften wir wieder eine "unbeschwerte" Zeit erleben. Und doch ist gesellschaftlich manches anders. Was können wir tun für ein "glückliches 2023"? Wir haben nachgefragt: bei Peter Weiss, Vorstandsmitglied des FV 08 Rottweil.

Haben Sie schon Vorsätze fürs neue Jahr?

Rottweil - Ein ereignisreiches Jahr ist zu Ende. Nach dem Fall der Coronabeschränkungen durften wir wieder eine "unbeschwerte" Zeit erleben. Und doch ist gesellschaftlich manches anders. Was können wir tun für ein "glückliches 2023"? Wir haben nachgefragt: bei Peter Weiss, Vorstandsmitglied des FV 08 Rottweil.

Den einen oder anderen ja. Ich möchte wieder mehr Zeit mit der Familie verbringen und persönlich wieder etwas mehr in Bewegung, ausgeglichener und zufriedener sein!

Abgelaufenes Jahr Revue passieren lassen

Wie lange halten diese für gewöhnlich an? Setzen Sie alles eisern um?

Ich versuche es natürlich so gut es geht dranzubleiben. Alles eisern umsetzen tue ich aber nicht. Man muss Dinge mit Freude und Spaß machen, damit es sich dauerhaft "festsetzt".

Wie nutzen Sie die Tage »zwischen den Jahren«?

Ich lasse für gewöhnlich immer wieder das abgelaufene Jahr Revue passieren und denke auch an die nicht so positiven Dinge zurück. Dann schalte ich so gut es geht auch vom Beruf ab und freue mich auf ein paar freie Tage, um wieder Kraft für ein spannendes und glückliches neues Jahr zu sammeln.

Spielen bei Ihnen Traditionen aus Kindertagen in der Weihnachtszeit eine Rolle, und wenn ja, welche?

Das Treffen an Weihnachten mit der Familie auf jeden Fall! Ebenso, dass wir mindestens eine Weihnachtsgeschichte vorlesen und vielleicht noch das eine oder andere Lied singen.

Weiss: "Etwas mehr Demut zeigen"

Hat sich ihre Perspektive auf das öffentliche Leben, Kultur und Veranstaltungen durch die Pandemie verändert?

Nein, nicht wirklich. Wir haben uns eingeschränkt, aber nicht abgeschottet. Als Führungskraft im Beruf und als Vorstand des FV 08, habe ich natürlich auch viel mitbekommen und "regeln" müssen, aber immer auch mit einer Portion "Realität" und dem notwendigen Maß! Selbstverständlich nimmt man manche Dinge nun schon auch anders wahr und macht sich seine Gedanken. Es wird sich einiges verändern, aber nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch die Gesellschaft an sich! Wir müssen den Blick positiv nach vorne richten!

Was ist für sie wichtig, um positiv in die Zukunft blicken zu können?

Glücklich und zufrieden sein! Und ich denke, dass etwas mehr Demut uns allen gut tun würde! Ebenso, dass wir mit Respekt jedem Menschen gegenübertreten und auch wieder einmal aufeinander zugehen und verzeihen können, wenn es einen Zwist oder Streit gab.

Was wünschen sie sich für das neue Jahr ganz besonders?

Respektvolles Miteinander in allen Lebenslagen. Gesundheit in der Familie und bei Freunden, Zufriedenheit, Fröhlichkeit, Glück und Freude, so dass man das, was auf einen beruflich und privat zukommt, mit Freude angeht, gerne tut und auch mal durchstehen kann! Und natürlich den Frieden für alle Menschen auf der ganzen Welt!