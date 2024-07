In Schiltach fand am vergangenen Samstag der „Peter- und Paul-Markt“ statt, der der auf eine lange Tradition im Gerber- und Flößerstädtle zurückblicken lässt.

Bei zunächst herrlichen äußeren Bedingungen, die nach der Mittagszeit in starke Hitze mit schwüler Luft umschlugen, waren in diesem Jahr 15 Marktbeschicker vertreten, wobei es von Socken über Wäsche, Messer und Scheren, Stroh- und Sonnenhüte, Schirmmützen, Geldbörsen, Taschen, Spielwaren und Süßem, auch wieder eine Marktwurst gab, deren Stand gerade zur Mittagszeit gut besucht war und für viel Freude sorgte, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Inmitten der Marktstände erklang die Vuvuzela und zeigte den Weg zu einem Fanartikelstand entsprechend der aktuellen Fußball-Europameisterschaft in Deutschland auf.

Mittlerweile auch schon traditionell mit dabei war Erika Gaiser mit ihren Helfern und ihrem altbekannten Standort mit einem vielfältigen Angebot zur Unterstützung der Bolivienhilfe. Entsprechend den äußeren Bedingungen gab es dort auch wieder erfrischende alkoholfreie Cocktails, die die Besucher an einem Schattenplatz oder am Schiltach-Ufer genießen konnten.

Schiltachs Marktteam um Miriam Schmider und Klaus-Ulrich Neeb waren deshalb heuer mit der Bedeutung, was die Zahl der Marktbeschicker wie auch der Besucher betraf, und dem Verlauf des Markttages mehr als zufrieden. Die Stimmung bei den Besuchern und den 15 Teilnehmern war gut, es war laut Mitteilung auch ein insgesamt ein guter Zuspruch und eine etwas stärkere Nachfrage zu verzeichnen.