Peter Sehringer ist tot: Im Zweifel ein Wolf – zum Tod des Stuttgarter Malers Peter Sehringer

Früh durch die Staatsgalerie Stuttgart geehrt, ist der Maler Peter Sehringer am 12. Mai gestorben. Auf Wunsch der Angehörigen wird die Nachricht erst jetzt öffentlich.
2018 malt Peter Sehringer Helden einer anderen Zeit. Und doch zeigt sein Großformat „Pozzo“, seinerzeit Blickfang einer Soloschau in der Galerie Schlichtenmaier in Stuttgart, Figuren aus einer jüngsten Vergangenheit, die ihre Heroen durch die „Matrix“ geschickt hat und mit der „Kill Bill“-Ästhetik selbst den Spätwestern zum netten Stelldichein degradierter Pistoleros macht.