Peter Renz in Schramberg: Jetzt soll endgültig Schluss sein

Peter Renz kündigt die endgültige Aufgabe seines Handels mit Orientteppichen an. Und er informiert über geschäftliche Entscheidungen, die eine Wiederaufnahme unwiderruflich mache.
Diesmal will Peter Renz endgültig ernst machen: Den Mietvertrag für die Räume seiner Orientteppichausstellung und das Lager in der Majolika hat er gekündigt. „Die Firma wird gelöscht. Alle Teppiche müssen zu jedem annehmbaren Preis verkauft werden“, betont Renz beim Gespräch mit unserer Redaktion. In der sonst immer so festen Stimme schwingt ein Beiklang von Wehmut mit. Und so startet demnächst in der Majolika sein „letzter Verkauf“.