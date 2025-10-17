Peter Renz in Schramberg: Alles bereit zum letzten Teppichverkauf

1 Ute Renz ist froh, dass die Vorbereitung gut gelaufen ist. Foto: Fritsche Peter Renz startet die endgültige und totale Auflösung seines Orientteppichbestands.







Zwei Wochen lang haben Peter Renz und seine Frau Ute mit ihrem Helferteam alles im Firmenpark Majolika vorbereitet: Orientteppiche aller Größen, Farben und Motive in den verschiedenen Räumen ausgebreitet oder aufgehängt, ergänzt um Kissen und andere Wohnaccessoires. „Wegen Geschäftsaufgabe erfolgt die totale Auflösung meines Teppichbestandes“, hatte Renz im Vorfeld über die Aktion informiert. „Nach über 120 Jahren endet meine Firmengeschichte in Schramberg, nach 60 Berufsjahren gibt es den Teppich-Renz nicht mehr“, führte er weiter aus.