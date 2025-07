Das sommerliche Schulfest in der Schramberger Peter-Meyer-Schule stand wieder einmal ganz im Zeichen der Kooperation mit der Musikschule Schramberg.

Mit zwei pfiffigen Bodypercussionstücken eröffnete die Percussion-Gruppe, Klasse 8, unter der Leitung von Max Schmieder die musikalische Begegnung.

Die Geigen-Klasse 5 verzauberte die Eltern mit drei traditionellen Stücken. Die Geigen-AG und die Geigen-Klasse spielten einen kleinen Marsch und ein kleines rhythmisches Jamaica-Stück, in dem die Schülerinnen und Schüler ihre Vielseitigkeit zeigen konnten. Die Schüler bewiesen ihr Können und die Freude am gemeinsamen Musizieren unter der Leitung von Gudrun Hafner.

Lesen Sie auch

Piraten als Thema

Mit dem Mini-Musical „Das geheime Leben der Piraten“, angelehnt an das gleichnamige Musical von Andreas Schmitteberger, stellten viele Unterstufenschüler der Peter-Meyer-Schule ihr musikalisches, schauspielerisches und tänzerisches Können unter Beweis.

Mit dem Tanz der Fische, zur Musik „Das Aquarium“ von Camille Saint-Saëns, tauchten die Zuschauer und Eltern in die Weiten des Ozeans ein. Mit dem Lied „Wir sind die Piraten…“ gaben die Kinder der Klassen 1 bis 3 einen humorvollen und lebhaften Einblick in das Piratenleben an Bord der „Esmeralda“.

Schatzkarte entdeckt

Der Kapitän der „Esmeralda“ hat es mit seiner Mannschaft, die sich schnell langweilt, nicht einfach. Dank der Flaschenpost auf den Wellen findet sich, mit der darin enthaltenen Schatzkarte, rasch ein neues und aufregendes Abenteuer.

Mit dem Lied „A-hoi-Piratenreise“ macht sich die Mannschaft der Esmeralda auf den Weg zur Insel mit den drei Palmen, zwei Vulkanen und dem Fluss.

Meerjungfrauen tanzen und singen

Auf dem Weg zur Insel begegneten ihnen die Meerjungfrauen, die einen bezaubernden Meerestanz zum Lied „How Far I‘ll Go“ vorführten. In der Nacht nährten sich die Quallen dem Piratenschiff und erleuchteten das Meer mit ihrem Tanz.

Am Morgen erreichten die Piraten endlich die gesuchte Insel. Die Mannschaft machte sich mit dem Lied „Schatzsuche“ auf den Weg, um den Schatz zu finden. Am Ende der Reise finden die Piraten ihren Goldschatz, der ihnen Ruhm und Reichtum beschert.

Begeisterte Zuschauer

Die zuschauenden Eltern, Geschwister, Lehrerinnen und Lehrer waren begeistert von der witzigen und humorvollen Piratenmannschaft, die sich mit ihren musikalischen und schauspielerischen Darstellungen in ihre Herzen spielte.

Vielseitige Darbietung

Es zeigte sich ein begeistertes Publikum und Schüler, die auf ihre großartige und vielseitige musikalische Darbietung stolz waren. Die kooperative Zusammenarbeit der verantwortlichen Lehrkräfte Sarah Zucker, Musikschule Schramberg, und Christine Ullrich, Peter-Meyer-Schule, war wieder einmal sehr gelungen, heißt es in einer Mitteilung.

Bastel- und Bewegungsangebote

Nach der Vorstellung sorgten die Mitglieder des Elternbeirats für das leibliche Wohl. Die Lehrkräfte boten mit attraktiven Bastel- und Bewegungsangeboten weitere Akzente. Insgesamt erlebte die Schulgemeinschaft einen wunderschönen, sommerlichen und erfüllten Nachmittag.