Peter Köser geehrt: Hohe Auszeichnung für Tennenbronner

Der Sportschütze wurde vom Präsidenten des Badischen Sportbundes, Gundolf Fleischer, mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.
Im Rahmen des Landesschützentages im Haus des Gastes in Schonach erhielt Peter Köser vom Sportschützenverein Tennenbronn eine hohe Ehrung. Er wurde vom Präsidenten des Badischen Sportbundes, Gundolf Fleischer, mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Der Sportschützenverein Schonach richtete nach 1977, 2000 und jetzt 2026 bereits zum dritten Mal den Landesschützentag aus. Es trafen sich rund 460 Delegierte aus den Südbadischen Schützenvereinen, Vertreter des Landesausschusses und die Ehrenmitglieder des Südbadischen Sportschützenverbandes.