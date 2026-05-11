Peter Köser geehrt: Hohe Auszeichnung für Tennenbronner

Böllerschützen eröffnen

Für die musikalische Umrahmung der Feierstunde sorgte die Musik- und Kurkapelle Schonach. Die Eröffnung machten die Böllerschützen aus Schönwald. Der Höhepunkt des Vormittags war die Proklamation der Landesschützenkönige. Am Nachmittag stand der geschäftliche Teil des Landesschützentages an. Neben den Berichten des Präsidiums standen auch die Kassenprüfung und die Entlastung des Präsidiums auf der Tagesordnung. Nach der Entlastung wurde das Präsidium entlassen, denn der nächste Tagesordnungspunkt waren die Neuwahlen. Das Präsidium wurde wiedergewählt und verbleibt nun weitere vier Jahre im Amt.