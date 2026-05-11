Peter Köser geehrt: Hohe Auszeichnung für Tennenbronner
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Peter Köser Foto: Fellner

Der Sportschütze wurde vom Präsidenten des Badischen Sportbundes, Gundolf Fleischer, mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.

Im Rahmen des Landesschützentages im Haus des Gastes in Schonach erhielt Peter Köser vom Sportschützenverein Tennenbronn eine hohe Ehrung. Er wurde vom Präsidenten des Badischen Sportbundes, Gundolf Fleischer, mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Der Sportschützenverein Schonach richtete nach 1977, 2000 und jetzt 2026 bereits zum dritten Mal den Landesschützentag aus. Es trafen sich rund 460 Delegierte aus den Südbadischen Schützenvereinen, Vertreter des Landesausschusses und die Ehrenmitglieder des Südbadischen Sportschützenverbandes.

 

Böllerschützen eröffnen

Für die musikalische Umrahmung der Feierstunde sorgte die Musik- und Kurkapelle Schonach. Die Eröffnung machten die Böllerschützen aus Schönwald. Der Höhepunkt des Vormittags war die Proklamation der Landesschützenkönige. Am Nachmittag stand der geschäftliche Teil des Landesschützentages an. Neben den Berichten des Präsidiums standen auch die Kassenprüfung und die Entlastung des Präsidiums auf der Tagesordnung. Nach der Entlastung wurde das Präsidium entlassen, denn der nächste Tagesordnungspunkt waren die Neuwahlen. Das Präsidium wurde wiedergewählt und verbleibt nun weitere vier Jahre im Amt.

 