Dieser Vorstand führt die Rietvögel in die Fasnet 2022, die, so hoffen alle, auch stattfinden wird (von links): Stefan Hoer, Heinz Zimmermann, Peter Haas, Ulrike Muschal und Stefan Golinske. Es fehlt: Konstantin Kartapolow.

Gleich zwei Vereinsjahre handelten die Rietvögel bei ihrer ersten Mitgliederversammlung seit November 2019 ab. Im nächsten Jahr werden sie wohl einen neuen Vorsitzenden wählen müssen: Peter Haas kündigte nach vier Jahren an der Vereinsspitze seinen Rückzug an.















VS-Villingen - Konnte die Rietschreiberin Susanne Beha beim Rückblick auf das Vereinsjahr 2019/20 im Fürstenbergsaal der Zehntscheuer noch von einer intakten Fasnet mit Katerbefreiung in Klein und Groß, Ball, Umzügen und der Bunkerfasnet berichten, so fiel das Fazit für das Jahr danach dramatisch kurz aus: "Es war nix". Was nicht ganz stimmt, denn die Rietvögel nutzten das Corona-Jahr für Modernisierungen und Umbauten in der Wagenhalle, im Rietvogelnest und im Rietbunker. Außerdem wurden sechs neue Häser samt Schemen angeschafft und ein Vereins-T-Shirt neu aufgelegt, wie der zweite Kassierer Stefan Golinske in Vertretung des ersten, Konstantin Kartapolow, meldete.

Sehr erfreulich: Im fastnachtslosen Jahr 2021 sei ein überdimensional hoher Spendenbetrag eingegangen. "Den werden wir brauchen, denn wir wissen ja nicht, wie es weitergeht", so Golinske. "Hinter uns liegen harte eineinhalb Jahre", resümierte der Vorsitzende Peter Haas und tat sich ebenfalls schwer mit einem Ausblick auf die Fasnet 2022. "Wir können nichts dazu sagen, wir müssen die weitere Entwicklung auf uns zukommen lassen". Nichtsdestotrotz trafen sich bereits einzelne Gruppen für Planungen.

Haas lobte seine 790 Mitglieder, die sich "alle am Riemen rissen" und die Coronaverordnungen einhielten. Vor den Wahlen kündigte er an, dass er nach Jahren als Beisitzer, acht Jahren als stellvertretender Vorsitzender und vier Jahren als Vereinsboss 2022 nicht mehr kandidieren werde. Neu in das Vorstandsgremium aufgenommen wurde Stefan Hoer. Ulrike Muschal folgt auf Susanne Beha, die zehn Jahre lang erste Rietschreiberin war.

Vorsitzender: Peter Haas, Vize-Vorsitzender: Heinz ­Zimmermann, erster Riet­rechner: Konstantin Kartapolow, zweiter Rietrechner: Stefan Golinske, erster Rietschreiberin: Ulrike Muschal, zweiter Rietschreiber: Stefan Hoer, Beisitzer: Martin Dobernecker, Jürgen Hermanutz, Norbert Grosch, Barbara Stern, Bernhard Müllhäuser, Thomas Gass. Katzenmutter: Lisa Langenbacher.