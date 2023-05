Mit seinem „Haus am See“ landete Peter Fox im Jahr 2008 einen großen Hit. Heute blickt der 51-jährige Sänger aus Berlin mit anderen Augen auf den Song – und das Leben an sich.

Der Berliner Sänger Peter Fox kann seinem Hit „Haus am See“ nichts mehr abgewinnen. „Es gibt zwar so eine klassische Sehnsucht nach Familie und Zuhause und Ankommen, die ‚Haus am See’ bedient, aber inzwischen weiß ich: Man kommt nicht an, und dann ist alles toll – das ist Bullshit“, sagte der 51-Jährige dem „Spiegel“ laut Mitteilung vom Dienstag. Das Lied war im Jahr 2008 erschienen.

Inzwischen meint Fox, das Leben sei vielmehr eine Reise. „Deswegen finde ich den Song etwas ungeil, der ist nicht richtig echt.“ Auch mit sich selbst hadert der Berliner Sänger. „Eigentlich fühle ich mich ein bisschen zu alt, um Popstar zu sein“, sagte der 51-Jährige vor der Veröffentlichung seines zweiten Albums. „Mein Cool ist nicht mehr das Cool von heute.“