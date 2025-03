Fledermäuse in Bitzer Höhle getötet – 1000 Euro für Hinweise auf die Täter

1 Diese Fledermaus ist vermutlich nach der Explosion geflüchtet, dann wieder in die Höhle zurückgekehrt und dort verendet. Foto: Dieter Hoffmann

Die Tierschutzorganisationen bietet jetzt 1000 Euro Belohnung und erstattet eine Strafanzeige gegen die Jugendlichen, die Fledermäuse töteten.









Unbekannte haben am 7. Februar mindestens zwei Fledermäuse in der Höhle Hohler Fels in Bitz mit einem Sprengkörper getötet.