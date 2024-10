PETA kritisiert Tierschau in Hornberg: Tierquälerei oder Erhalt alter Rassen?

PETA kritisiert Tierschau in Hornberg

1 Bei der Lokalschau des Hornberger Vereins werden unter anderem Kaninchen gezeigt. Foto: Verein

Die Tierrechtsorganisation Peta übt scharfe Kritik an der „Lokalschau“ des Kleintierzuchtvereins C 85 Hornberg, bei der Kaninchen, Tauben und Geflügel gezeigt werden. Gegen die Vorwürfe wehrt sich der Verein.









Die Tierrechtsorganisation kritisiert die Ausstellung des Hornberger Vereins, die am Wochenende in der Stadthalle stattfindet. Dort werden Kaninchen, Geflügel und Tauben ausgestellt. Laut der Tierrechtsorganisation werden „Menschen durch solche Tiermärkte dazu verleitet, gezüchtete Tiere zu kaufen, während in deutschen Tierheimen Tausende Lebewesen auf ein neues Zuhause warten“.