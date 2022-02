8 Mit „The Länd“ eingekleidet waren die Elfer – aber nur einer der Hoodies war ein echter. Foto: Wegner

Schramberg - Das Trio fand am Sonntagabend in den Schramberger Gastwirtschaften als eine von acht Gruppen so allerhand in den Taschen von der Fasnet vor zwei Jahren - aber eben nicht gleich den Schramberger Narrenmarsch. Da musste dann eben der Umweg über Rottweil (“wer so was spielt ist ein Langweiler und nennt sich auch noch Rottweiler“) Sulgen und Lauterbach genommen werden. Dann aber ging für das Trio aus Dominik Dieterle, Matthias Krause und Peter Flaig „die Sonne auf“.

Eine beleuchtete Katze auf der Ruine Hohenschramberg forderten zwei aufsagende Hansel (Stefan Grimm und Karsten Bierbaum) und berichteten von einem Schramberger Unternehmen, das bald Millionen in die Stadtkasse spülen würde. Dies habe das Gas Pröbstlium erfunden, das grünes Licht wie bei den Glühwürmchen erzeuge und Insekten nicht schade.

Wieso nicht der Hoorige Kater?

Dass der Kater immer unter den Tisch falle, und nur der Hoorig Katz gehuldigt werde, beklagte Udo Neudeck mit seinen Elferkollegen Stefan Link, Michael Wald, Fabian Riesterer, Arno Jauch, Dieter Neininger und Jürgen Bihlmaier, die alle für „The Länd“ in gelben Pullis Werbung machten. „Ich kann auch Miauen, von mir schwätzt keine Sau, ich fühl mich echt zurückgesetzt, mei Ego isch verletzt,“ stellte er fest. Er habe auch „viel Hoor am Bauch“ und nur geistig sei er etwas schwach: „Mein Opa ist aus Lauterbach“. Und da er sich auch mit Hunden gepaart habe, wenn keine Kätzin im Rund gewesen sei, sei so auch der Hoorige Hund entstanden.

Zu den Hin und Her der Landesregierung zu kein Umzug und doch Umzug hatte er für Kretschmann nur ein Schimpfwort: Schafseggel. Zu „The Land“ meinte die Truppe, dass „dieser blöde Spruch unser Zusammenbruch“ sei.Als „Karl Kirchenbach“ präsentierte sich im „Rocklorebäck“ Alt-Bachnachef Martin Kuhner. Er sah es als wichtig an, da das durch die Fasnet „grassierende Virus“ für Kopfweh und Heiserkeit sorge, „Opfer zu bringen“, die Firmen geschlossen zu lassen, denn „schaffen geht nimme“. Alle Impfungen müssten bis Aschermittwochoral erfolge.

Blaumann keine Blaufrau

Das Gendern zog Sven Kindler durch den Kakao. Vieles passe einfach nicht, so könnten Lehrjahre niemals Frauenjahre sein und am Bahnhof „ein herrenloser Damenkoffer kein damenloser Herrenkoffer“ oder ein Blaumann keine Blaufrau. Der Kehraus sei ohne Frage ein Mann, zumindest an den Fasnetstagen. Sei die Fasnet aber aus, kehre die Frau wieder.

„Happy Birthday to us“, sangen Andreas Hafner und Tobias Wernz zum 100. Geburtstag des „Jungen Parlaments“ und hatten zu diesem Thema einige Fragen mitgebracht, bei denen die im „Rocklorebäck“ anwesenden Obernarren nicht immer glänzten. Anschließend begeisterten sie mit dem durch das Video der „Backbone Hurts“ bekanntgewordenen Song „Am Fasnetsmendig“.

Schwer, etwas umzusetzen

Hans-Jörg Dierstein war durch die Schramberger Gastronomie politisch unterwegs. Er wunderte sich, warum sich die Aktiven Bürger so nennen würden, obwohl sie in den Ratssitzungen nicht anwesend seien und bemängelte, dass die Facebook-Seite „Was ein Schramberger nicht sagt“ die Oberbürgermeisterin jetzt immer noch OBine nenne. Im Gemeinderat werde nichts mehr entschieden, zuerst müsse einer von weit weg ein Gutachten erstellen. Dass es in Schramberg so schwer sei, etwas umzusetzen habe sich Eisenlohr „sicher nicht gedacht, als ihr die CDU den Hof gemacht. Sie hat geglaubt ihr gehört die Welt, ich hoff’ der Clemens zahlt ihr Schmerzensgeld.“ Deutliche Kritik übte Dierstein auch an städtischen Zuschüssen für die Musikschule, während Jürgen Jäger alles selbst aufbringen müsse.

Gelenkig mit dem Besen

Mit dem „Isartaler Hexentanz“ zeigten sich die Elferfrauen anschließend gelenkig, zogen als Polonaise durch den Saal und mussten diesen anschließend als Zugabe auch noch einmal wiederholen.

Die Hoorig Katz tanzt

Als hektischer Künstler präsentierte sich Matthias Dold, zeigte seine „ersten Gemälde“ - so von der Kami-Katze, dem Brenn-Esel oder der „nackten Frau mit Kleid“. Er zeigte die „erste Maus auf dem Mars“ und bewies, dass er „schneller wie der Schal“ ist. Eine Reihe seiner Kunstwerke beschäftigte sich mit dem Reh - also der Gita-Rre, dem Pü-Ree bis hin zum Re-St.

Sein Bruder Tobias war mit einer „Kleinkunstbühne“ unterwegs und hatte die Cordula Grün in die Hoorig Katz umgedichtet, die er tanzen gesehen habe. Als alte Dame berichtete er von so manchen früheren Erfahrungen und sorgte mit so manchen Witzen für heftige Lacher im Publikum. Und zwischendurch musste auch mal die verhedderte Perücke aus der Geige herausgeschnitten werden. Die Obernarren fragte er: „Hat bei euch schon Mal das Telefon geschellt?“ - „Nein“, war die Antwort. Ach so, dann habe „das Spittel für sie noch nicht angerufen“.

Für das Publikum in den Schramberger Kneipen ging mit diesem letzten Auftritt ein vergnüglicher Abend zu Ende.