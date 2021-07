In Nagolder Stadtpark 28-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Nach einer Messerattacke am vergangenen Freitag im Nagolder Stadtpark sitzt ein 28-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Dies gaben die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Pforzheim am Montag in einer gemeinsamen Pressererklärung bekannt.