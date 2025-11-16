Personen in Unterkirnach: Bernhard Kuberczyk erhält besondere Ehre

35 Jahre war Bernhard Kuberczyk Mitglied des Gemeinderats Unterkirnach, davon 25 Jahre Bürgermeisterstellvertreter – jetzt bekam er die Ernennung zum Ehrenbürger.
Bürgermeister Andreas Braun durfte bei seiner Festrede in der vollbesetzten Halle Gemeinderäte aus dem jetzigen Gremium begrüßen und auch Gemeinderäte aus der Zeit von Altbürgermeister Gerold Löffler und Altbürgermeister Siegfried Baumann. Dazu waren ehemalige Kolleginnen und Kollegen der Gemeindeverwaltung Unterkirnach, zum Teil weite Wege gefahren, um ihm die Ehre zu erweisen.