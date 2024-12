1 Für das Jubiläum des Rötenlochhofs inszenierte Michael Fruh ein eigenen Stück (oben). Foto: Michael Fruh

Beim Papiertheater ist man alles in einer Person: Dramaturg, Autor, Theaterintendant, Bühnenbildner, Techniker, Sprecher, Kulissenschieber und zum Teil Schauspieler – auch wenn diesen Part eigentlich kleine Figuren aus Papier übernehmen.









Diese ganzen Rollen übernimmt Michael Fruh in seinem Papiertheater von der Musel. Wo dies seinen Sitz in Bad Dürrheim hat? Das kann in jedem Wohnzimmer sein, denn alles was Michael Fruh für einen Auftritt benötigt, passt in einen einzigen Koffer.